Najviac nebezpečných webových stránok pochádza z USA

Najvyšší počet nebezpečných webových stránok hosťujú servery v USA. Vyplýva to z najnovšej štúdie spoločnosti AVG Technologies vychádzajúcej z analýzy hrozieb od viac ako 110 miliónov užívateľov na celom svete za uplynulých šesť mesiacov.

11. mar 2010 o 17:02 (sita)

Štúdia poukazuje na nárast výskytu malwareu priamym smerom ku koncovému užívateľovi, ktorý sa obvykle zameriava na krádeže vstupných hesiel do online bankových účtov, kreditných kariet, osobných údajov a hesiel do sociálnych sietí. Výskyt škodlivého kódu sa netýka iba nezákonných serverov umiestnených v krajinách so slabými zákonmi a nedbalým prístupom.

Množstvo týchto infikovaných webových stránok je navyše legitímnych, ale sú zneužívané hackermi. Výskum zistil, že 44 percent nebezpečných alebo škodlivých webových stránok pochádza práve z USA, druhé miesto patrí Nemecku a tretie Číne. V Spojených štátoch zaznamenali celkovo 4600 miest výskytu podvodných webových stránok.

„Výsledky tejto štúdie boria mýtus, že škodlivý kód sa vyskytuje predovšetkým v krajinách bez dostatočných zákonov na potieranie elektronickej kriminality. Naše závery dokazujú oveľa vyšší výskyt nežiaduceho obsahu na internetových serveroch v USA než v Ázii alebo východnej Európe. Je to zrejmé od čias, keď sa USA stali primárnym cieľom kybernetického zločinu.

V USA je veľmi rozvinutá internetová infraštruktúra, ktorá umožňuje vysokú prístupnosť a finančnú nenáročnosť tvorby všetkých potenciálnych hrozieb. Oveľa viac alarmujúci je však veľmi rýchlo rastúci počet napadnutých serverov v posledných šiestich mesiacoch.

Ešte dôležitejšia je skutočnosť, že v posledných šiestich mesiacoch bolo priemerne 50 percent domén, umiestnených na spomenutých serveroch, hostiteľmi škodlivého softvéru iba jeden deň alebo dokonca kratšie. Nestála štruktúra potom komplikuje jeho odhalenie a zaradenie do ochranných databáz pre užívateľov,“ uviedol technický riaditeľ spoločnosti AVG Technologies Karel Obluk.

Agentúru SITA informovala Lenka Tungová z agentúry Best Communications.