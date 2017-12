Thutmose III. bol egyptským Napoleonom

Na tróne bol 54 rokov, z toho však zaňho 22 rokov vládla nevlastná matka Hatšepsut. Vláda Thutmosa III. sa skončila 11. marca 1425 p. n. l.



Vláda Thutmosa III. sa datuje do obdobia od 24. apríla 1479 do 11. marca 1425 pred naším letopočtom. Zahŕňa to aj dvadsaťdva rokov vlády Hatšepsut.

Faraón bol šiestym vládcom osemnástej dynastie.