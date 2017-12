Vitiligo by sa dalo liečiť transplantáciou kožných buniek

Americkí odborníci tvrdia, že túto metódu vyskúšali na 32 pacientoch. Výsledkom bol v priemere 52-percentný návrat pigmentácie.

11. mar 2010 o 13:32 SITA

BRATISLAVA. Transplantácia kožných buniek by mohla byť efektívnym spôsobom liečby kožného ochorenia vitiligo. Tvrdia to odborníci z Nemocnice Henryho Forda v Detroite, ktorí túto metódu otestovali na 32 pacientoch vo veku od 18 do 60 rokov.

Pacienti podstúpili takzvanú transplantáciu melanocytov a keratinocytov, počas ktorej im zo zdravej pokožky odobrali melanocyty a vytvorili z nich transplantačnú zmes. Tú následne aplikovali na oblasti postihnuté vitiligom a zakryli špeciálnym obväzom. Takýmto spôsobom ošetrili pokožku na rukách, nohách, tvári a bruchu. Z výsledkov výskumu vyplýva, že pacientom sa po zákroku, ktorý podstúpili v lokálnej anestézii, vrátilo v priemere 52 percent kožného pigmentu.

U niektorých pacientov so špecifickým typom vitiliga to bolo dokonca až 74 percent pigmentu. Podľa dermatológov je tento zákrok zatiaľ najúčinnejším typom liečby tohto ochorenia, ktoré postihuje v priemere jedno až dve percentá svetovej populácie. Nedá sa však použiť v prípadoch, keď je vitiligom postihnutá veľká časť pokožky alebo keď sa ochorenie neustále rozširuje.

Vitiligo je porucha pigmentácie, pri ktorej dochádza k zániku buniek tvoriacich pigment, takzvaných melanocytov. Výsledkom sú biele fľaky na koži, v prípade výskytu na hlave sa ochorenie prejavuje aj vo forme bielych vlasov. Spontánna repigmentácia je zriedkavá a objavuje sa iba u približne desiatich percent prípadov.

Informácie zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.