Ako správne klamať nás naučí R.U.S.E. v júni

10. mar 2010 o 18:30 Ján Kordoš

Použiť slovíčko originálna v spojení so stratégiou by bolo príliš odvážne, ale herné prvky sú podobné konkurencii len na prvý pohľad, takže o novinkách sa dá hovoriť vážnym tónom. Mali sme možnosť si hru vyskúšať, je pomerne zábavná, no to už viete z nášho preview.

UbiSoft konečne zverejnil oficiálny dátum vydania. Európsky termín by mal padnúť na 4. jún, takže sa tešme na začiatok leta. Základom strategického uvažovania je v R.U.S.E. zásobovanie surovinami, používanie správnych jednotiek vzhľadom na súperove a hlavne klamanie. Viac v spomínanom preview.

Zdroj: VG247