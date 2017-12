Odštartuje Jurský park vtákmi?

Austrálski vedci vyvinuli metódu, ako z fosílií vaječných škrupín získať DNA vtákov.

BRATISLAVA. Keď Steven Spielberg nakrúcal príbeh Jurského parku, pravdepodobne nepredpokladal, že na začiatku čohosi podobného môžu byť škrupiny vajec.

Dinosaury oživené vďaka DNA z krvi moskyta síce v najbližšom čase jestvovať nebudú, no medzinárodnému tímu vedcov sa podarilo izolovať sekvencie DNA vtáka, ktorý vyhynul asi pred tristo rokmi. Informovali o tom v The Proceedings of the Royal Society B.

Oživíme mŕtve druhy?

Poznanie genómu živočíchov by raz v budúcnosti mohlo viesť k ich znovzrodeniu. Významné by to bolo práve u druhov ako Aepyornis, ktoré zmizli. Príbuzní vtákov emu či pštrosov totiž vyhynuli pravdepodobne v 17. storočí. Trojmetrové vtáky sa zrejme nedokázali prispôsobiť príchodu človeka na Madagaskar.

Tím pod vedením evolučného biológa Michaela Bunceho z austrálskej Murdochovej univerzity však tvrdí, že vyvinul metódu, ktorá umožní získať nové poznatky o prastarých operencoch. Odborníci k tomu využili fosílne pozostatky škrupín vajec, ktoré chemickým procesom zbavili vápnika, čo zároveň viedlo k uvoľneniu DNA uväznenej vo vápnikovo-uhlíkových štruktúrach škrupín.

„Vedci sa neúspešne snažili izolovať DNA z fosílií vajec roky,“ povedala pre BBC News Charlotte Oskamová.

Prvý krok

Austrálski vedci tvrdia, že takto sekvencovali aj 19-tisíc rokov staré pozostatky z Nového Zélandu, Austrálie a Madagaskaru. Šlo o vajcia vtáka emu i vyhynutých druhov moa a Aepyornis. „19-tisícročná DNA z vajca emu je pritom najstaršou, akú vôbec získali z austrálskej fosílie,“ povedal pre magazín Nature Bunce.

Staršiu DNA sa dosiaľ vedcom podarilo získať iba z pozostatkov cicavcov, no tie boli uväznené v chladnom a suchom prostredí.