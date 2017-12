Spec Ops: The Line - piesočná apokalypsa

Spec Ops: The Line môže skutočne milo prekvapiť: akčná hra je totiž zasadená do netypického, zaujímavého prostredia postihnutého katastrofou.

10. mar 2010 o 15:20 Ján Kordoš

Veľké ambície akčnému projektu Spec Ops: The Line rozhodne nechýbajú. Rozprávanie vývojárov z nemeckého tímu Yager (pred siedmymi rokmi sa pochlapili s pomerne úspešným projektom... ehm... Yager) vás navnadí na špecifickú notu a jednoducho im uveríte, že sa chystá niečo veľké. Či sa to i stane realitou, sa uvidí až o niekoľko mesiacov, no hru si predstaviť môžeme. Nikdy totiž neviete, kedy motyka vystrelí a pri Spec Ops: The Line by mohla.

Akčný príbeh nápadne sa podobajúci na Copolovu Apokalypsu (Apocalypse Now) z Vietnamu si bez pretvarovania vzali vývojári ako jednu z predlôh. Dubaj v Spojených Arabských Emirátoch je nádhernou metropolou, avšak postihne ju veľké nešťastie. Zatiaľ netušíme, či ide o prírodnú katastrofu alebo ide o vrtoch niekoho iného, umelo vyvolanú udalosť. Jedno je však isté: Dubaj ako taký prestal existovať a je pochovaný pod nánosmi piesku z priľahlých púští. Luxusné štvrte i nádherná mrakodrapy sa tak zmenili na pohrebisko skvostnej architektúry. Všetci ľudia nestihli ujsť, prípadne niektorí zostali v nevraživom prostredí nedobrovoľne. Civilistom treba pomôcť dostať sa zo sypkého pekla a na miesto činu je vyslaná špeciálna jednotka, ktorej velí kapitán John Konrad.



Po čase je jeho jednotka prehlásená za stratenú v akcii a po ich stopách sa má vydať malý tím vedený hráčom, kapitánom Walkerom. Po príchode do postihnutej oblasti na vás čaká nemilé prekvapenie. Konrad žije a rozhodol sa, že sa turistická oblasť stane jeho novým domovom, v ktorom bude vládnuť. Šialenosť mu priam srší z očí je viditeľne dokázaná bezvýznamnou brutalitou, rabovaním, agresívnym chovaním. Vašou hlavnou úlohou sa tak stane upratať pod koberec vlastný neporiadok v podobe Konrada. Do cesty sa vám raz za čas pripletú aj civilisti, ktorí už budú tradične viac zavadzať, ak im však pomôžete, svojou malou palebnou silou pomôžu vašej jednotke.

Grafické spracovanie je vedené vo farbách púšte, takže prevládajú skôr hnedé, zlaté, žlté až oranžové a červené farby. Uvidíme ako sa pomerne monotónna paleta farieb podpíše nad príťažlivosťou jednotlivých úrovní. Rozhodne môžeme počítať so špeciálnymi efektmi, hlavne čo sa týka piesku a svetla. Už teraz vieme o interaktivite prostredia, ktorá svojimi zničiteľnými objektmi bude hráča nútiť prechádzať spoza jednej rozborenej prekážky za druhú. Počítať budeme musieť i s dunami, nánosmi piesku, ktoré sa môžu prepadnúť, keďže mesto je pochované pod tonami sypkého materiálu. Zavalené objekty nemusia vydržať nápor váhy a k slovu sa tak dostane vertikálny spôsob boja. O zaujímavé momenty nebude núdza, prepadnutie do tmavých priestorov zdvihnúť atmosféru, navyše môžete tento prvok využiť vo svoj prospech, ak zničíte napríklad sklo, po ktorom kráča nič netušiaci nepriateľ.

video //www.sme.sk/vp/13244/

Samotná hrateľnosť je založená na tradičnom princípe third person akcií: pohľad spoza ramena hlavného hrdinu je prehľadný v boji, dovoľuje vám ľahko sa pohybovať a ukrývať za prekážky. Proti presile budete stáť vždy, avšak sami rozhodne nie. Velíte totiž ďalším trom členom vášho tímu, ktorí počúvajú na jednoduché príkazy, ktoré im vydávate samotným kurzorom ukázaním buď na miesto (presuň sa), nepriateľa (zlikviduj) alebo objekt (otvor dvere a pod.). Nepôjde o žiadne rozsiahle taktické možnosti, má vám to len uľahčiť hranie a už teraz môžeme hádať, či bude možné hrať Spec Ops: The Line aj v kooperatívnom režime. Zrejme áno a taktiež možno očakávať typický multiplayer pre tento herný žáner charakteristický.

Do popredia príbehu sa dostávajú vojnové zločiny prekračujúce morálnu stránku ochrancov, pričom aj samotný hráč bude vystavený nepríjemným rozhodnutiam. To všetko bude zaliate klasickým herným žánrom. Ak bude zápletka skutočne pútavo podaná a pravidelne podporovaná, nebude odbitá klišé animáciami, pôjde o zaujímavú skúsenosť. Musíme preto dúfať. Do konca roku by to Yager chcel a zrejme aj mohol stihnúť.