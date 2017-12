Na hornej Nitre na školách pribúda kyberšikanovanie

Na hornonitrianskych základných a stredných školách pribúdajú rôzne formy šikanovania. Na vzostupe je predovšetkým tzv. kyberšikanovanie pomocou mediálnych prostriedkov, posielaním SMS a MMS správ, e-mailov, ale aj vytváranie nepravých webových stránok a

10. mar 2010 o 20:30 TASR

Ukázal to prieskum v rámci projektu Svet pre každého šikanovanie, ktorý pripravilo Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru (OR PZ) a Pedagogicko-psychologickou poradňou v Prievidzi. Podľa takmer 300-člennej vzorky žiakov a študentov, ktorí odpovedali na otázky v rámci prieskumu, až 74 percent sa stretlo s určitými druhmi šikanovania.

Dnes sa v priestoroch RKC na túto tému uskutočnila prednáška a beseda, na ktorej sa zúčastnili študenti gymnázií z Novák a Prievidze. Psychologička Marta Dudžíková objasnila študentom podmienky, za akých vzniká šikanovanie. Charakterizovala predovšetkým bezcitného agresora, ktorý využíva strach svojej slabšej obete, jej bezmocnosť a pri šikanovaní iných si upevňuje sebavedomie. Neraz mu pri tom napomáha okolie a nechtiac sa môže pridať učiteľ, ak si nič nevšimne a zo slabšieho žiaka si takisto urobí posmech. To môže agresora ešte viac podporiť. Bojovať proti šikanovaniu sa dá iba väčšou empatiou. Šikanovaný žiak či študent si to nemôže nechávať pre seba, ale zveriť sa s problémom pedagógom alebo rodičom, či inému dospelému, ktorému dôveruje. Dlhodobá šikana totiž môže vážne narušiť psychiku a vyústiť dokonca do pokusu o samovraždu. Nedávno sa takýto prípad v regióne stal, našťastie matka svojho šikanovaného syna zachránila.

Plne to platí aj pre kyberšikanovanie, konštatovala vo svojej prednáške majorka Beáta Benčová. Je vedúcou oddelenia pre prevenciu a zaoberá sa aj šikanovaním na školách. Uviedla, že len od začiatku tohto roka polícia vyšetrovala už tri prípady šikanovania cez internet a SMS - správy. Takáto forma šikanovania najviac útočí na psychiku, pretože obeť je napádaná anonymnými agresormi. Priniesla aj niektoré filmové ukážky prípadov, keď si žiaci či študenti odfotili alebo natočili mobilným telefónom kompromitujúce zábery a zverejnili na internetových stránkach, alebo si ich posielali medzi sebou. Vyskytol sa aj prípad, keď žiaci vytvorili falošnú webovú stránku svojho učiteľa, na ktorej ho ohovárali, zosmiešňovali, uverejňovali hanlivé informácie i kresby a vo verejnosti poškodili jeho dobré meno. Policajní experti však autorov vypátrali a teraz čelia viacerým obvineniam z trestných činov, pretože už dosiahli vek trestnej zodpovednosti, teda 14 rokov.

Majorka Benčová vyzvala študentov, aby sa v prípadoch, že sa stretnú s kyberšikanovaním, obrátili na políciu. Musia si však zachovať dôkazy, teda predmetné SMS správy či e-maily. Technicky je totiž možné vypátrať a usvedčiť páchateľov, aj keď si z mobilných telefónov kompromitujúce materiály odstránia, dodala Benčová.