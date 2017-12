Žena predala na internete fľaštičky s duchmi

Na novozélandskom aukčnom webovom portáli TradeMe.co.nz predala istá Avie Woodbury z mesta Christchurch dve sklenené fľaštičky údajne obsahujúce duše zosnulých osôb. Neznámy kupec za ne zaplatil 2830 novozélandských dolárov (v prepočte viac ako 1400 eur).

9. mar 2010 o 20:40 (sita)

Podľa slov bývalej majiteľky sú v pevne zazátkovaných fľaštičkách uväznené duše starého muža žijúceho v 20. rokoch minulého storočia a malého dievčatka, ktoré sa u nej doma objavili po vyvolávaní duchov. Minulý rok v júli preto zavolala Woodbury do svojho domu exorcistu, ktorý týchto duchov chytil a uväznil do fľaštičiek. Následne ich namočil do svätenej vody a odvtedy Woodbury v dome nezaznamenala žiadne paranormálne javy.

Aukcia prilákala na portál TradeMe.co.nz množstvo zvedavých potenciálnych kupcov, ktorí Woodbury položili množstvo doplňujúcich otázok. Celkovo mala táto aukcia, ktorá skončila v pondelok 8. marca, viac ako 214-tisíc pozretí. Woodbury po skončení aukcie vyhlásila, že po odpočítaní "poplatku pre exorcistu" poputuje zisk z predaja na konto nadácie Royal New Zealand Society for the Prevention of Cruelty to Animals.