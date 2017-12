Kanadskí poslanci budú jesť tulene. Na truc únii

Brusel zakázal dovoz výrobkov z tuleňov pre údajne neľudský lov. Kanadskí poslanci si dnes na protest naservírujú v parlamente tulenie mäso.

10. mar 2010 o 0:00 Ela Rybárová





OTTAWA, BRATISLAVA. Kanaďania uprostred loveckej sezóny tuleňov podporia svojich lovcov ústami, no bez slov. V parlamentnej jedálni si v stredu dajú mäso z tuleňa.

Nechcú sa totiž zmieriť so zákazom dovozu tuleních výrobkov do Európskej únie. Počas sezóny od polovice novembra do polovice apríla ulovia podľa denníka Guardian v Kanade asi 270­tisíc tuleňov grónskych. Na exporte tuleních výrobkov podľa denníka ročne zarábajú v prepočte asi 7 miliónov eur. „Všetky politické strany takto budú môcť preukázať medzinárodnému spoločenstvu podporu parlamentu pre tých, ktorí žijú z lovu tuleňov,“ napísala vo vyhlásení kanadská poslankyňa Celine Hervieux-Payettová.

Krutosť alebo živobytie?

Európsky parlament v júli minulého roku za emotívnej kampane aktivistov za práva zvierat schválil takmer úplný zákaz obchodu s tuleními výrobkami v Európskej únii. Ako dôvod uvádzali aj krutý lov. Výnimku majú len tí, ktorí tulene lovia tradičným spôsobom, ako napríklad domorodí Inuiti, s cieľom obživy.

Tulene lovia aj v Grónsku, na Aljaške a v Rusku. Zabíjajú ich úderom po hlave palicou nazývanou hakapik alebo zastrelením. Podľa organizácií na ochranu práv zvierat je lov krutý, lebo vraj zabíjajú príliš mladé tulene, kontrola lovu je slabá a finančný zisk nie je významný.

Lovci aj kanadská vláda hovoria, že je lov ľudský aj udržateľný a pomáha získať živobytie izolovaným komunitám. Z tuleňa sa využívajú kože na kožuchy či tašky, mäso, aj tuk vo farmaceutickom priemysle.

Únia: je to manipulácia

Nie je to prvýkrát, čo sa Kanaďania s úniou pochytili pre zákaz. Len minulý mesiac servírovali podľa Guardian tulenie mäso od domorodcov na rokovaní G7 v meste Iqualuit blízko polárneho kruhu. Europoslankyňa Arlene McCarthyová, ktorá zákaz presadzovala, to označila za manipuláciu domorodcov. Ani tentoraz ju zrejme Kanada nepoteší.