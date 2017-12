Gorily možno jedia iné opice

Tím vedcov odhalil vo výlučkoch afrických goríl stopy po malých antilopách a opiciach. Možno je to dôkaz, že gorily sa živia aj mäsom.

8. mar 2010 o 10:44 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Učebnice tvrdia, že gorily sú vegetariáni, ktorí však príležitostne zožerú aj nejaký hmyz. Táto poučka však možno neplatí. Naznačovať by to mohli nové zistenia nemeckých vedcov z Inštitútu Maxa Plancka pre evolučnú antropológiu.

Vo výkaloch ľudoopov z Národného parku Loango v Gabonskej republike našli stopy po DNA istého malého druhu antilop i opíc. Mohlo by to znamenať, že stravovacie návyky goríl zahŕňajú aj príležitostnú konzumáciu mäsa. Informovali o tom magazín PLoS ONE.

Zatiaľ nevieme

Vedci však tvrdia, že je ešte priskoro preklasifikovať gorily na všežravce. Potrebné sú ďalšie výskumy, pretože vysvetlenia zrejme môžu byť rôzne. Počnúc faktom, že DNA cicavcov sa tam mohla dostať pri konzumácii mravcov, ktoré sa odnášali pozostatky takýchto uhynutých zvierat, až po prípad, že takáto DNA sa do fekálií preniesla priamo z ešte žijúcich cicavcov pri ich hľadaní potravy.

„Tých možností je veľa," komentovala pre National Geographic zistenia spoluautorka štúdie, primatologička Grit Schubertová. „Naozaj si nemyslím, že by gorily jedli mäso."

Neboli by prvé

Ak by sa však naozaj potvrdilo, že gorily sa živia aj mäsom, nebolo by to až takým prekvapením. Okrem človeka sa z vyšších primátov živia mäsom napríklad šimpanzy.

Len nedávno sa pritom objavili správy, že práve medzi šimpanzmi existuje kanibalzmus.