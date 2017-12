Digi TV odstaví pirátov do konca apríla

Do konca apríla by malo prejsť satelitné vysielanie Digi TV pod nový systém kódovania. Pre tých, čo používajú pre neautorizovaný príjem set-top boxy s upraveným emulačným softvérom to znamená, že stratia prístup k televíznym programom.

8. mar 2010 o 10:58 Milan Gigel

Podľa serveru parabola.cz prevádzkovateľ služieb začal s rozosielaním nových prístupových kariet platiacim zákazníkom, aby im umožnil hladký prechod na nový systém zabezpečenia. Súčasne uskutočňuje všetky kroky, potrebné pre zvýšenie ochrany. Výmena kariet prebieha súčasne aj v iných krajinách, prvá časť migrácie prebehla v Rumunsku. Najlacnejšou alternatívou pre legalizáciu príjmu je služba Skylink, kde je investíciou jednorazový poplatok za vydanie prístupovej karty. Konkurenčné služby UPC Direct a Magio Sat využívajú obchodný model s mesačnou úhradou, podobne ako Digi TV.