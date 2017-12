Podrobnosti o novej Lare Croft

8. mar 2010 o 10:00 Ján Kordoš

Gamespotu sa podarilo vydolovať prvé informácie a okrem potvrdenia, že nepôjde o plnohodnotné pokračovanie, sa k nám dostal aj základný popis hry. Príbeh síce nebude zohrávať príliš dôležitú úlohu, ale na druhej strane nás aspoň zasvätí do dobrodružstva. Lara tentoraz nebude na svojej ceste sama, spoločnosť jej bude robiť Totec z kmeňa Mayov, s ktorým bude hľadať artefakt Mirror of Smoke – ten prepožičia majiteľov moc nad nadprirodzenými silami a v nesprávnych rukách by išlo o ultimátnu zbraň.

Neskôr sa naši hrdinovia budú musieť postaviť Xoxoltovi, zlému duchovi vypustenému zo spomínaného artefaktu, ktorý si povolal na pomoc všetkých mŕtvych. Hollywoodske klišé ako hrom, ale stačiť to bude. Navyše sa nám dostane podpory kooperatívneho hrania s postavou Toteca, avšak v prípade jedného hráča nebude problém prenechať druhý charakter umelej inteligencii.

Lara Croft: The Guardian of Light radikálne mení spôsob hrania. Na scénu sa budeme pozerať z izometrickej kamery, ktorá sa podobá na staršie arkády skombinované napríklad s akčným RPG typu Diablo. Častejšie vyskytujúce sa súboje (priestorové hádanky z hry nezmiznú) budú prebiehať typicky arkádovým spôsobom, kedy bude nutné do protivníka strieľať, pokým jednoducho nepadne. Boje proti presile sa tak stanú samozrejmosťou, „old school“ hrateľnosť je podporená nekonečnou zásobou munície – Lara používa už tradičné pištole a Totec oštepy.

Neprídeme však ani o logické pasáže. Totecove oštepy totiž pomáhajú pri prekonávaní prekážok.

Lara Croft: The Guardian of Light neprinesie na naše obrazovky nič novátorské, vánok nostalgie nás však nenápadne potešil. Výhradne digitálnou cestou distribuovaný projekt určite poteší, keďže podobné kúsky sú v poslednom čase tvorené výhradne nezávislými vývojármi. Už v toto leto si budeme môcť užiť nové dobrodružstvo Lary Croft. Veríme, že bude stáť za to.

Zdroj: Gamespot, Kotaku