Ministerstvo školstva nakúpilo predraženú techniku

BRATISLAVA. Denník informuje, že na zákazke za 9,6 milióna eur, ktorú dostala firma Datalan, mohol štát ušetriť. Spoločnosť dodá školám stovky počítačov, notebookov, tlačiarní či USB kľúčov.

Podľa Vestníka Úradu verejného obstarávania rozhodla v prospech Datalanu v konkurencii ďalších dvoch uchádzačov najnižšia cena.

Pravda píše, že objednané USB kľúče kúpi štát o polovicu drahšie ako v klasickom obchode, cena takmer dvoch tisícov počítačov je o 30 percent vyššia ako vo veľkoobchode. Spoločnosť Datalan tvrdí, že cena dodávky výpočtovej techniky a príslušných služieb zodpovedá náročnosti a predmetu zákazky.

Porovnávať zmluvné ceny s maloobchodnými vraj nie je namieste. "Považujeme to za irelevantné z dôvodu, že naša cena obsahuje okrem iných služieb aj distribúciu, príslušenstvo, predĺženú záruku a servisné zásahy do 24 hodín," uviedla pre Pravdu marketingová riaditeľka Datalanu Eva Medvecká.

Minister školstva Ján Mikolaj (SNS) denníku povedal, že verejnú súťaž nerobil preto, aby ušetril čo najviac peňazí. "Verejné obstarávanie má vygenerovať optimálnu cenu, nie najnižšiu," tvrdil Pravde Mikolaj.

Šéf mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš je zas presvedčený, že zmyslom centrálneho verejného obstarávania je práve snaha dosiahnuť nižšiu cenu než je maloobchodná. Od ministra by skôr očakával previerku celej veci a nie jednoznačné konštatovanie, že je všetko v poriadku.

Firma Datalan je pre rezort školstva známa. Pravda v minulosti upozornila, že si u nej ministerstvo naposledy vlani v septembri objednalo počítače pre školy za takmer 22 miliónov eur. Podľa odborníkov boli ceny tejto techniky privysoké.

SDKÚ-DS znepokojil nákup predražených USB kľúčov pre ministerstvo školstva. "Odpoveď, pre koho bola cena optimálna, asi pozná len minister, no občania tejto republiky to neboli. Minister nakúpil pre školy počítače, interaktívne tabule a notebooky o tretinu drahšie, ako keby školy nakúpili priamo vo veľkoobchode.

Výsledkom je nehorázne predraženie nákupu techniky minimálne o takmer 644-tisíc eur ," píše sa v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol poslanec NR SR za SDKÚ-DS Jaroslav Ivančo. "Ušetrené peniaze by bolo zo všetkého najlepšie dať priamo školám, aby si sami rozhodli, čo skutočne potrebujú. Prípadne sa mohlo zafinancovať ministrove vlastenectvo, ktoré zaplatia častokrát živoriace školy," tvrdí Ivančo.

Ministerstvo školstva obvinilo denník Pravda, ktorý vo svojom článku tvrdí, že"...tisíce eur štát prerobí na technike, ktorú nakupuje minister školstva Ján Mikolaj", zo zverejnenia nepravdivých informácii. Podľa ministerstva je postup vyhlásenia súťaže na 28 druhov tovarov a 11 druhov služieb bežne zaužívaný, nakoľko nie je možné, aby ministerstvo obstarávalo každú položku zvlášť. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia celková cena s DPH za predmet zákazky.

Podľa rezortu denník navyše porovnáva neporovnateľné, keď "opomína", že v cene produktu uvedeného na internete nie sú zahrnuté dopravné náklady, inštalácia v mieste dodania a zaškolenie v sídle kupujúceho.

Ministerstvo tvrdí, že pravdou nie je ani tvrdenie, že "Mikolajov rezort nakúpil aj 500 veľkoplošných interaktívnych tabúľ SmartBoard". "MŠ SR zatiaľ nenakúpilo ani jeden kus uvedeného tovaru. Ministerstvo školstva teda uzavrelo na základe výsledkov verejného obstarávania Rámcovú dohodu s firmou Datalan, ktorá predložila najnižšie ceny. V prípade, ak sa zmení cena produktov na trhu, môže MŠ SR vyzvať Datalan na úpravu ponúkanej ceny. Ako je spomenuté vyššie, k nákupu tovarov tak, ako to uviedol denník Pravda, nedošlo."

Ministerstvo školstva sa ohradzuje aj proti vyhláseniu "anonymného manažéra anonymnej firmy", ktorý údajne podľa denníka Pravda uviedol: "...ostatní vedeli, že je to dopredu dohodnuté". Zverejnením takéhoto výroku sa cítia dotknutí zamestnanci MŠ SR, a preto ministerstvo pripravuje podanie žaloby na denník Pravda.

Ako vláda plní sľub zabezpečiť úspory vo verejnom obstarávaní, správe nehnuteľností a informačných systémov

Čo sľúbili: Toto sú cesty - verejné obstarávanie, vážna kontrola na úrovni verejného obstarávania, kde sa pohybujú desiatky miliárd korún, tuším je to 80 alebo 90 miliárd. Ak len 10 %, pán poslanec, urobíme takýmto spôsobom, len tam máme 9 miliárd.



Zdroj: Pavol Paška, SMER, po voľbách podpredseda parlamentu, TA3, V politike, 10.1.2006



Obrovské množstvo dodatočných zdrojov je v samotnej rezerve a neefektívnosti vynakladania finančných prostriedkov v rámci verejnej správy. (...) Našou hlavnou ambíciou je hľadať presne túto neefektívnosť. (...) A na to je množstvo príkladov, (...) napríklad centrálne verejné obstarávanie, centrálna správa nehnuteľností, centrálna správa informačných systémov. Toto všetko sa tu zanedbávalo dlhé roky (...).



Zdroj: Ján Počiatek, minister financií (SMER), TA3, V politike, 17.12.2006



Čo si o tom myslia odborníci? Prípadné splnenie sľubu hodnotia pozitívne. Ide o jeden z najlepších sľubov súčasnej vlády. Na verejnom obstarávaní možno ušetriť miliardy chýbajúce v iných rezortoch. Splnenie sľubu si však vyžaduje dlhodobo dosadzovať do riadiacich funkcií ľudí vysoko odolných voči korupcii. Rozhodnutia komisií pri rôznych tendroch by mali byť zverejnené na internete vrátane informácie o tom, ktorý člen komisie ako hlasoval.



Aká je realita? Sľub nebol splnený. Vláda nepresadila zmeny, ktoré by priniesli úspory. Nezaviedla centrálnu správu nehnuteľností (výnimkou sú rezorty vnútra a kultúry, kde proces začal výberom centrálneho správcu), informačných systémov ani verejného obstarávania. Tiež nepresadila povinnosť uskutočňovať verejné obstarávanie pomocou elektronického systému, ktorý by zvýšil jeho efektívnosť. O mrhaní verejných zdrojov svedčia tiež desiatky medializovaných káuz a podozrení z klientelizmu a korupcie.



Zdroj: INEKO