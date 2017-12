Mafia 2 znovu odložená a s ňou aj Red Dead Redemption, Max Payne 3, L.A.Noire...

4. mar 2010 o 11:35 Ján Kordoš

Všetky štyri hry by sa totiž mali objaviť v priebehu augusta až októbra. Znamená to, že Mafia 2 má ďalší posunutý termín vydania a nedávne ohlasy nielen tuzemských médií, že to tentoraz mafiánske dobrodružstvo skutočne stihne, sa ukázali ako klamlivé a vedenie spoločnosti 2K Games dalo českej pobočke viac času na vývoj. Navyše to vraj nemusí byť definitívny dátum vydania pre tento projekt. Nádherný príklad toho, ako sa hry robiť nemajú: ktovie, akú veľkú predajnosť bude musieť Mafia 2 mať, aby sa aspoň vrátili financie do nej investované. Nehľadiac na kvality výsledného projektu, z toho vydavateľ neprežije na trhu.

O niečo viac vítame posunutie dátumu vydania Max Paynea 3, ktorý je už niekoľkokrát prepracovávaný, L.A. Noire je vo vývoji niekoľko rokov, no vyzerá to nádejne. A piata Civilizácia? Firaxis so Sidom Meierom veľmi dobre vie, čo chce hráčom ponúknuť a v tomto prípade (nedávno oznámený projekt) veríme vo vydanie v záverečných októbrových dňoch bez akéhokoľvek presúvania.

Tak skoro k nám nedorazí ani westernová akcia Red Dead Redemption. Pôvodný aprílový termín je zmenený na májový. Vraj niekedy v jeho polovici. Vydavateľ posun okomentoval ako nutnosť prispôsobiť vydavateľský plán požiadavkám trhu, samotní tvorcovia zas reagovali odlišne: potrebujú viac času na doladenie. Vyzerá to tak, že Take Two možno doplatí na vývoj ambicióznych hier, avšak so zbytočne dlhým vývojom.

Z čoho teda Take Two žije? Pozitívnou správou sú predaje aspoň tých niekoľkých vydaných projektov. Úspešné Borderlands dopĺňa Bioshock 2, ktorý sa predáva viac než výborne. Za necelý mesiac na trhu si hru zakúpilo viac než 3 milióny zákazníkov na všetkých platformách. Grand Theft Auto 4 patrí aj vďaka prídavkom za úspešnú a predávanú hru – prekonal 15 miliónovú hranicu predajnosti naprieč všetkými platformami.

