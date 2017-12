Hady lovili mladých dinosaurov

Fosílie hada a mláďaťa sauropoda, pochované v blate v momente útoku, dokázali, že pradávne hady lovili aj práve vyliahnuté mláďatá jašterov.

3. mar 2010 o 10:43 SITA

BRATISLAVA. Potravou prehistorických hadov boli mladé dinosaury. Pre vedcov a vedkyne to nie je žiadna novinka, no doteraz nemali žiadne dôkazy. Tie poskytli dobre zachované fosílie hada a mláďaťa sauropoda - veľkého bylinožravého dinosaura, pochované v momente útoku, ktoré objavili v Indii.

Ako sa píše na webovej stránke National Geographic, jedného dňa pred 67 miliónmi rokov, keď bolo búrkové počasie, zhruba tri a pol metra dlhý had vkĺzol do nestráženého dinosaurieho hniezda. Had zrejme spozoroval približne polmetrové mláďa sauropoda, ktoré sa práve liahlo.

Predátor sa pripravil na útok, keď sa v dôsledku dažďa na obe zvieratá vyvalilo bahno, uvádza sa v teórii. Objav fosílií podľa člena výskumného tímu Jeffreyho Wilsona z Michiganskej univerzity ponúka vzácny pohľad na správanie prehistorických hadov a nebezpečenstvá, ktoré hrozili práve vyliahnutým dinosaurom.

"Je to vlastne jeden z mála príkladov, ktoré máme, niečoho iného, ako je dinosaurus žerúci dinosaura," vyjadril sa. "Život je tvrdý, ak ste šťavnatý malý dinosaurus," dodal.