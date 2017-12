Chemikália mení samcov na samice

Najnovší objav znova zvýšil podozrenie, že práve atrazín je hlavnou príčinou výrazného poklesu počtov obojživelníkov na celom svete. Dokáže meniť samcov žiab na samice.

2. mar 2010 o 16:07 SITA

BRATISLAVA. Atrazín, ktorý je jedným z najčastejšie používaných herbicídov v USA, dokáže zmeniť pohlavie žiab zo samčieho na samičie. Zistili to americkí vedci z University of California v Berkeley.

Už predchádzajúce experimenty dokázali, že atrazín narúša hormonálny systém žiab, ktoré sa následne stávajú hermafroditmi. Najnovšia štúdia, ktorej výsledky uverejnil časopis Proceedings of the National Academy of Sciences, je však vôbec prvá, ktorá dokazuje, že atrazín dokáže úplne zmeniť samce žiab na samice.

Vedci na svoj pokus použili 40 samcov africkej žaby druhu Xenopus laevis, ktorých vystavili účinkom atrazínu rozpusteného vo vode, pričom koncentrácia atrazínu bola nižšia než je súčasný štandard pitnej vody v USA. Výsledkom pokusu bolo, že desať percent samcov sa zmenilo na samice a po spárení s inými samcami vyprodukovali oplodnené a životaschopné vajíčka.

Odborníci predpokladajú, že práve atrazín je hlavnou príčinou výrazného poklesu počtov obojživelníkov na celom svete. Okrem toho, že sa aplikuje na poľnohospodárskych plochách, dokáže vo forme dažďových zrážok kontaminovať aj odľahlé oblasti, kde sa herbicídy nepoužívajú.

Používanie atrazínu zakázala Európska únia už v roku 2004, pretože sa dokázalo, že má negatívny vplyv aj na ľudí. Okrem porúch motoriky a koordinácie, ochrnutia končatín a respiračných problémov taktiež spôsobuje zníženie kvality spermií.