Testovali sme satelitnú káblovku Magio Sat

Samoinštalačný balíček s parabolou, set-top box s pevným diskom a čipová karta s prístupom k programovému balíku. Keď sme sa s vami pred tromi týždňami delili o naše skúsenosti zo samoinštalácie, sľúbili sme vám naše postrehy z jej používania. Aká teda je

2. mar 2010 o 16:35 Milan Gigel

satelitná káblovka od T-Comu?

Stačí raz nastaviť, a používať

Po správnom natočení paraboly a preverení kabeláže sme rýchlo zabudli na to, že sme strávili nejaký čas pri montáži. K dodatočnému nastavovaniu, či vylaďovaniu sme sa vracať nemuseli. Je to tak, ako pri iných satelitných službách. Stačí raz namontovať, zaistiť proti samovoľnému natočeniu nárazovým vetrom a je po starostiach.

Prvý štart set-top boxu je pomalý a trvá niekoľko minút, kým sa k životu preberie jeho operačný systém, skontroluje dostupnosť aktualizácií a katalóg televíznych kanálov. Po zosynchronizovaní zaberie studený štart po odpojení od elektrickej siete vždy necelé tri minúty, prebudenie z úsporného režimu potrebuje pri kliknutí na tlačidlo diaľkového ovládača necelých päť sekúnd. To zodpovedá času, ktorý pre zapnutie potrebuje televízor.

Obraz je krajší cez analóg

Odpoveď na otázku, prečo T-Com dodáva set-top box so Scart káblom namiesto HDMI vskutku nepoznáme. Pri experimentovaní sme však zistili dve dôležité veci.

Nech má byť realita akákoľvek, obraz cez Scart pripojenie je o poznanie vyváženejší a kontrastnejší, ako pri digitálnom HDMI prepojení s televíznym prijímačom. Testovali sme dva rôzne modely televízorov, jeden s Full HD a druhý s HD Ready panelom. V oboch prípadoch sme sa dopracovali k rovnakým výsledkom. Bez ohľadu na to, aké korekcie obrazu sme na televíznom prijímači nastavili, Scart výstup bol predsa len o krok vpred pred HDMI.

S HDCP ochranou na výstupe si hlavu lámať netreba. Na niekoľko sekúnd sa vždy po zapnutí zobrazí iba upozornenie, že pripojené zariadenie systém ochrany nepodporuje. Znamená to, že cez HDMI konektor je možné pripojiť aj staršie televízory, ktoré nebudú používateľa obmedzovať v tom, čo smie s digitálnym signálom robiť, a čo nie.

Vysielanie takmer bez výpadkov

Pri každom zapnutí, či prepnutí kanálu sa na obrazovke zobrazilo televízne vysielanie bez akýchkoľvek defektov. Počas trojtýždňovej prevádzky sme nezaznamenali žiadne problémy, ktoré by nás v používaní služby obmedzovali. Odozva je pri prepínaní kanálov takmer okamžitá, obraz je stabilný, bez výpadkov.

Ponuka programov sa odvíja od toho, ktorý z dvojice balíčkov si objednáte. My sme mali k dispozícii rozšírenú ponuku s 35 kanálmi, ktorá je doplnená o bezplatne dostupné stanice, ktoré sú vysielané z rovnakej družice. S kvalitou obrazu sme boli na LCD televízore spokojní. Nové filmy a televízne relácie nie sú rušené artefaktami kompresie a zlievaním farieb. Pri starých materiáloch je však pokles kvality zobrazenia citeľný. Znamená to, že obraz je natoľko dobrý, že divák dokáže rozoznať s akým materiálom pracuje vysielateľ kanála. V ponuke je aj zopár kanálov v HD kvalite, tie sú však zatiaľ iba čerešničkou na torte ktorá ukazuje, čo možno očakávať v budúcnosti.

Zaoberať sa bitratom kanálov vysielaných vo formáte MPEG-4 asi nemá význam. Set-top box ADB 5800SX túto informáciu nezobrazuje a T-Com udáva iba orientačné hodnoty: maximálne 2,8 megabitu pre SD kanály a 11 megabitov pre HD.

Na EPG sa spoľahnúť nedá

Pevný disk zabudovaný v set-top boxe je istou dávkou komfortu. Umožňuje záznam programov podľa záznamov v plánovači a pretáčanie živého vysielania v rozsahu poslednej hodiny, ktoré sa pre aktívny kanál aktivuje v momente prepnutia. Ak vysielanie nepozastavíte, tak hlasité reklamy nepretočíte, môžete sa však vždy vrátiť späť k tomu čo ste zameškali, ak odbehnete od televízora.

Kým jeden program sledujete, iný možno nahrávať na disk až do vyčerpania jeho kapacity, kedy sa automaticky začnú mazať staré relácie. Dostupnosť nahrávok nie je časovo obmedzená, neexistuje však žiadny spôsob, ako ich dostať z disku von.

Najjednoduchšie je programovať záznam cez EPG programových kanálov. Žiaľ nie vždy sú v ňom informácie aktuálne a tak sa môže stať, že svoju obľúbenú reláciu aj tak nebudete vidieť, pretože vysielateľ nedodržal rozpis. Časy nahrávania je možné posunúť o 15 minút voči plánu, alebo je možné zadávať číslo kanálu a časové okno záznamu ručne. Jedna vec nám však chýbala. Set-top box nie je dostatočne inteligentný na to, aby sa dokázal elektronickým programovým sprievodcom prehrabať natoľko, aby zistil kedy má nahrať ďalšiu časť seriálu, alebo odhalil reláciu aj na inom kanále. Nezostáva tak nič iné, iba vždy si ručne vyklikať s diaľkovým ovládačom v ruke program na týždeň dopredu a v prípade ohláseného konfliktu sa rozhodnúť, čo treba nahrať, a čo nie.



Pri nahrávaní programov sme sa spočiatku stretli so zvláštnym problémom. Ak bežal záznam na disk, pri prepínaní kanálov na chvíľu vždy vypadol obraz a zvuk, vždy niekoľko sekúnd po ich prvom zobrazení. V priebehu prvého týždňa sa však problém vytratil bez toho, aby sme ho nejakým spôsobom riešili. Či to máme pripísať dočasnej chybe pevného disku, aktualizácii firmvéru, alebo inej skutočnosti, nevieme.

Povráva sa však, že v priebehu dvoch, či troch mesiacoch by mala prebehnúť aktualizácia firmvéru, ktorá prinesie viacero zmien, takže drobnosti ktoré v texte popisujeme už nebudú aktuálne.

Tichý, avšak plytvá energiou

Prevádzka set-top boxu sa ukázala byť bezproblémová. Tichý beh odhaľuje iba pri maximálnej snahe známky otáčania pevného disku a neodhalili sme ani žiadne problémy s prehrievaním. Nepretržitý, 24-hodinový záznam HD kanálu s nepretržitým sledovaním iného nespôsobil žiadne neštandardné situácie, takže môžeme povedať, že set-top box dokáže dáta z družice spracovať bez problémov.

Je tu však čosi, o čom by ste mali vedieť. V dobe, keď sa výrobcovia televízorov snažia stiahnuť 3-wattovú spotrebu televíznych prijímačov na 0,5 wattu, v pohotovostnom režime set-top boxu sme sa nedostali pod hranicu 15,5 wattu. Ak zoberieme do úvahy, že pri sledovaní príkon nestúpa nad hranicu 22 wattov, je to takmer, ako by bežal nepretržite. To sa môže premietnuť v účtoch za energiu obzvlášť v prípade, ak sa rozhodnete pre set-top boxy dva.

Iná situácia by mala byť pri set-top boxe, ktorý nie je vybavený pevným diskom. Podľa parametrov by sa mala jeho spotreba v pohotovostnom režime pohybovať pod hranicou jedného wattu.

Nastavenia iba na televízore

Trochu nás zamrzelo, že T-Com vypustil z firmvéru väčšinu nastavení, ktoré bývajú pri set-top boxoch samozrejmosťou. Sýtosť farieb, ich odtieň, kontrast alebo iné parametre je síce možné nastaviť na každom televízore, nie vždy je to však ono. Všetok tento komfort v prípade Magia akosi chýba.

Internetové pripojenie podcenili

Keď T-Com ohlasoval svoje plány so satelitným Magiom, tvrdil že pôjde o interaktívnu televíziu, ktorá sa bude líšiť od tých ostatných, ktoré sú šírené cez satelit. Čím sa teda líši a ako je to s tou interaktívnosťou?

Set-top box má sieťový konektor, cez ktorý ho možno pripojiť k existujúcej internetovej prípojke. Používa ho na to, aby sprostredkoval prístup k Magio portálu, ktorého obsah možno dôverne poznáte. Ide o pár služieb, ktoré možno spočítať na prstoch ruky. Pravdu-povediac, málokto po tejto funkcii siahne, pretože program kín je v každých schránkových novinách a o tom, aké bude počasie dnes informuje nielen každá televízia, ale aj nejeden mobil.

Dúfali sme, že nájdete v boxe prístup k YouTube videám, k Twitteru, alebo fotogaláriám Picasa či Flickr tak, ako to dokážu sprostredkovať niektoré nové televízory. Tajne sme dúfali, že nájdeme archív TV Nova či Markíza tak, ako ponúka vo svojich televízoroch Panasonic. Mysleli sme si dokonca, že budeme môcť cez internet programovať, ktoré programy treba nahrať na disk, alebo si budeme môcť vypožičať niektorý z filmov z videoknižnice.

Zatiaľ je internetové rozhranie skôr na ozdobu. Ak však T-Com prehodnotí potenciál a upraví rozsah dostupných služieb, môže to byť rázny krok vpred.

Spoľahlivá káblovka pre každého

Počas troch týždňov testovania sme sa presvedčili, že satelitná káblovka Magio Sat je spoľahlivá a dokáže ponúknuť širokú paletu televíznych programov pre každého, bez ohľadu na to, či býva v meste, alebo na vidieku. K službám Digi TV, UPC Direct a Skylink tak pribudol nový hráč, ktorý môže taktizovať svojimi cenami a bonusovými službami, ktoré sprostredkuje prostredníctvom internetového rozhrania. Ponúkaný set-top box je technologicky vyspelý a spoľahlivý, čo mu však chýba je lepšia kontrola nad spotrebou.