Robert Chvátal novým generálnym riaditeľom EuroTelu

Spoločnosť EuroTel Bratislava, a.s. dnes oznámila vymenovanie Roberta Chvátala do funkcie generálneho riaditeľa. Robert Chvátal doposiaľ úspešne pôsobil vo vrcholovom manažmente spoločnosti RadioMobil, a.s. v Českej republike. Predstavenstvo EuroTelu záro

26. apr 2002 o 10:57

Bratislava, 25. apríl 2002 – veň vymenovalo do funkcie finančného riaditeľa Ivana Bošňáka.

Robert Chvátal nastúpil do spoločnosti RadioMobil na pozíciu marketingového riaditeľa v roku 1997, neskôr sa stal členom predstavenstva spoločnosti. V RadioMobile riadil marketingový tím so 70 zamestnancami. K jeho zásluhám patrí úspešný repositioning značky Paegas na českom trhu a vypracovanie a implementácia novej komunikačnej stratégie spoločnosti. Vo svojej funkcii sa tiež venoval obchodnému plánovaniu, cenovej stratégii, manažmentu produktového portfólia a manažmentu vzťahov so zákazníkmi. Pred nástupom do RadioMobilu pracoval v spoločnosti Procter&Gamble v oblasti manažmentu značiek. Neskôr pôsobil tri roky v spoločnosti Margaret Astor Czech Republic vo viacerých výkonných marketingových pozíciách.

Robert Chvátal nasleduje v pozícii generálneho riaditeľa EuroTelu Jozefa Bartu, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie. Ladislav Mikuš, predseda predstavenstva EuroTel Bratislava, a.s., pri tejto príležitosti povedal: „Je pre mňa cťou vymenovať Roberta Chvátala do funkcie generálneho riaditeľa EuroTelu. Jeho vynikajúce výsledky v Českej republike a niekoľkoročné bohaté skúsenosti z odvetvia mobilnej komunikácie ma utvrdzujú v presvedčení, že pán Chvátal povedie EuroTel k ďalšiemu rastu na slovenskom trhu. Zároveň chcem úprimne poďakovať Jozefovi Bartovi za vynikajúcu prácu a výsledky EuroTelu. Počas jeho trojročného pôsobenia vo funkcii sa spoločnosť finančne konsolidovala, vzrástol podiel na trhu, a taktiež sa zvýšila ziskovosť a obchodná marža aj napriek enormnému nárastu nových zákazníkov. Akceptujem jeho rozhodnutie a želám mu veľa úspechov v jeho kariére aj v súkromnom živote.“

Predstavenstvo spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. tiež vymenovalo Ivana Bošňáka, doposiaľ povereného riadením finančnej divízie, do funkcie finančného riaditeľa. Obidve organizačné zmeny vstupujú do platnosti dnešným dňom.