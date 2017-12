Český výrobca počítačov holding AAC plánuje vstup do Poľska

26. apr 2002 o 12:39 © TASR 2002

České Budějovice 26.apríla (TASR) - Tretí najväčší výrobca a dodávateľ počítačov v Českej republike českobudějovický holding AAC sa po vstupe do Rumunska a na Slovensko chystá tiež do Poľska. Chcel by tam kúpiť miestnu počítačovú firmu, a potom ju rozvíjať.

Na transakciu chce AAC získať peniaze na burze, kam hodlá vstúpiť. Tento zámer však kvôli súčasným nepriaznivým cenám akcií počítačových firiem odkladá. "Ocenenie je teraz oproti stavu pred dvoma rokmi asi tretinové. Preto sa s tým neponáhľame," vysvetlil šéf a zakladateľ holdingu Ladislav Marek. Akcie by chcel upísať na londýnskej či frankfurtskej burze a časť na domácej pražskej.

Výrobca počítačov značiek Brave, Leo a Monsoon utŕžil 8,7 miliardy Kč a zarobil 114 miliónov Kč. Po Compaqu a AT Computers je s trhovým podielom 13,5 % českou trojkou. Informoval o tom český denník Mladá fronta Dnes.

(1 CZK = 1,382 SKK)

