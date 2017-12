Nové plány NASA sú zlé. Nemajú reálny cieľ

Stratégia Národného úradu pre letectvo a vesmír je podľa kritikov z amerického Kongresu bez reálnych cieľov.

26. feb 2010 o 13:23 TASR

WAHINGTON. Stratégia pre budúcnosť amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír NASA podľa kritikov v Kongrese nemá žiadne reálne ciele. Obamova administratíva sa rozhodla pozastaviť program návratu astronautov na Mesiac, čím NASA stratila veľký vesmírny cieľ. Podľa šéfa NASA je však takýmto cieľom Mars, ale astronauti ho nedosiahnu v dohľadnej dobe.

Reportáž o kritike NASA priniesla vo štvrtok americká rozhlasová stanica NPR. Budúcnosť úradu je v týchto dňoch predmetom rokovania v americkom Kongrese. Ako jeden zo skeptikov vystúpil demokratický senátor Bill Nelson, podľa ktorého bude NASA "v úzadí, zatiaľ čo iné krajiny budú pokračovať v budovaní programov s cieľmi dosiahnuť destinácie ako Mesiac".

Radšej Mars



Na slávne obdobie úradu z časov prác na Kennedyho mesačnej vízii si zaspomínal aj republikánsky senátor David Vitter. "Prezident Kennedy nepovedal, že ideme minúť niekoľko miliárd dolárov na chutný výskum a rozvoj," poznamenal Vitter, podľa ktorého musí mať úrad tiež konkrétny vesmírny program s detailným časovým

plánom práce.

Šéf NASA Charles Bolden argumentoval, že budúcou destináciou pre Američanov by mal byť Mars. Úspešná misia na Červenú planétu však vyžaduje roky intenzívneho výskumu. Ako Bolden kongresmanov upozornil, ani s bezodným mešcom by "nemohol vyslať na Mars človeka počas nasledujúcej dekády". Vedci totiž ešte stále vedia o tejto planéte príliš málo.

Spolupráca so súkromníkmi?



Bolden takisto uviedol, že spolupráca NASA so súkromnou sférou možno povedie k cestám astronautov na Mesiac alebo na niektorý z asteroidov.

Program NASA zameraný na návrat na Mesiac, známy ako Constellation, bol už niekoľko rokov slabo financovaný. Vízia návratu astronautov na Mesiac do roku 2020 sa stala medzitým pomerne nereálna.

"Ktosi mi kedysi povedal, že vízia bez zdrojov je iba halucináciou," uviedol pred kongresmanmi Bolden. Obamov strategický a rozpočtový plán pre NASA ráta so zvýšením zdrojov o šesť miliárd dolárov. Tie by sa však mali počas budúcich piatich rokov vynaložiť na výskum na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS a spoluprácu so súkromným sektorom v oblasti vesmírnej prepravy.