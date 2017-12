Telefónica O2 má takmer o 70 percent klientov viac

Čistý prírastok v 4. štvrťroku 2009 pritom predstavoval 89.773 aktívnych zákazníkov. Len za uplynulý rok získala spoločnosť 227.519 nových zákazníkov.

25. feb 2010 o 16:15 TASR

BRATISLAVA. Spoločnosť Telefónica O2 Slovakia zaznamenala medziročný nárast celkových výnosov o 57,7 %. Výnosy na zákazníka (ARPU) dosiahli 23,8 eura pri zákazníkoch s fakturovanými službami a 8,4 eura pri zákazníkoch predplatených služieb.

K 31. decembru 2009 malo O2 552.853 aktívnych zákazníkov, čo znamená medziročný nárast o 69,9 %.

Z celkového počtu zákazníkov bolo 195.648 platiacich na základe faktúry. V porovnaní s rokom 2008 to znamená nárast až o 97,6 %. Počet aktívnych zákazníkov, ktorí si dobíjajú kredit, bol 357.205, čo je medziročný nárast o 57,8 %. Prejavilo sa to aj na výraznom zvýšení záujmu o prenositeľnosť čísla. V roku 2009 spoločnosť zaznamenala viac ako 90.000 žiadostí o prenos čísla od iných operátorov. To je viac ako trojnásobok v porovnaní s rokom 2008.

Telefónica O2 Slovakia vstúpila na slovenský trh mobilných operátorov rozhodnutím výberovej komisie Telekomunikačného úradu SR zo dňa 25. augusta 2006. Licencia zahŕňa práva na používanie frekvencií GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, UMTS a 28/29 GHz po dobu 20 rokov na účely poskytovania telekomunikačných služieb v Slovenskej republike.

Spoločnosť spustila svoju komerčnú prevádzku 2. februára 2007. V rámci medzinárodnej skupiny Telefónica patrí Telefónica O2 Slovakia k skupine Telefónica Europe.

TASR o tom informovala Telefónica 02 Slovakia.