Medvede grizzly prenikajú do teritórií medveďov bielych

Americkí vedci zistili, že v Národnom parku Wapusk na severe Kanady sa zvyšuje počet prípadov pozorovaní medveďov grizzly, ktoré sa tu ešte pred rokom 1996 nevyskytovali.

25. feb 2010 o 13:41 SITA

BRATISLAVA. Medvede grizzly (Ursus arctos horribilis) sa čoraz častejšie vyskytujú aj na severe kanadskej provincie Manitoba, kde doteraz žili iba medvede biele (Ursus maritimus). Tvrdia to americkí vedci z City University of New York.

Odborníci zistili, že v rokoch 1996 až 2008 sa Národnom parku Wapusk na severe Manitoby uskutočnilo deväť

potvrdených pozorovaní medveďov grizzly a počas leta minulého roku pribudli ďalšie tri prípady. Pred rokom 1996 však medvede grizzly v tomto parku nikdy nevideli.

Doteraz si vedci mysleli, že krajina severne od tohto parku je príliš nehostinná na to, aby cez ňu medvede grizzly migrovali. Avšak v samotnom národnom parku majú medvede dostatok potravy, z čoho vyplýva, že sa tu možno už aj trvalo usadili.

Pre medvede biele (tzv. polárny či ľadový medveď), ktoré sú v parku pôvodným druhom, predstavuje príchod medveďov grizzly v prvom rade potravinovú konkurenciu. V prípade, že by sa medvede grizzly v parku usadili natrvalo, používali by pravdepodobne na zimný spánok rovnaké brlohy, v ktorých samice medveďov bielych rodia svoje mláďaťa.

Ak by sa na jar oba druhy zobudili v rovnakom čase, medvede grizzly by zabili mláďatá medveďov bielych. Ďalším rizikom spoločného areálu výskytu oboch druhov je zvýšený počet krížencov, ktorých prítomnosť vo voľnej prírode dokázali v roku 2006 DNA testy zastreleného jedinca na Banksovom ostrove na severe Kanady.

Informácie zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.