Výnosy Slovak Telekomu medziročne klesli o 5 percent

Firme vlani medziročne poklesli výnosy tak z pevnej, ako aj mobilnej siete svojej dcérskej spoločnosti T-Mobile.

25. feb 2010 o 11:23 SITA

BRATISLAVA. Skupina Slovak Telekom dosiahla vlani celkové konsolidované výnosy vo výške 974 mil. eur, čo predstavuje ich medziročný 5-percentný pokles.

Firme vlani medziročne poklesli výnosy tak z pevnej, ako aj mobilnej siete svojej dcérskej spoločnosti T-Mobile, zhodne po 6 %, pričom z pevnej siete dosiahli 449 mil. eur a z mobilnej siete 556 mil. eur. Hospodárske výsledky Slovak Telekomu za vlaňajšok zverejnil vo štvrtok jej väčšinový vlastník - skupina Deutsche Telekom, ktoré slovenská dcéra následne potvrdila.

Zisk Slovak Telekomu pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) predstavoval za vlaňajšok 432 mil. eur, čo bolo oproti predchádzajúcemu roku viac o 0,1 %. EBITDA z mobilnej komunikácie dosiahla vlani 257 mil. eur a medziročne vzrástla o 9 % a z fixnej siete 175 mil. eur pri jej medziročnom poklese o 10,7 %.

Priemerný mesačný výnos (ARPU) na zákazníka mobilných služieb predstavoval 19 eur. Kým pri predplatených kartách ostal medziročne nezmenený, v hodnote 6 eur, u zmluvných zákazníkov klesol medziročne z 30 na 27 eur.

Slovak Telekom evidoval ku koncu minulého roka vyše 1,1 mil. pevných telefónnych prípojok. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 2,2 %. T-Mobile evidoval koncom vlaňajška 2,376 mil. zákazníkov mobilných služieb, ich počet oproti predchádzajúcemu roku vzrástol o 29 tis. Počet zmluvných zákazníkov dosiahol 1,394 mil. a počet zákazníkov využívajúcich predplatené karty 982 tis.

Slovak Telekom, a.s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., PosAm, s.r.o., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o.

Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií.