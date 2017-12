Hrajte zadarmo Quake Live, kultový QTest oslavuje 14 rokov

26. feb 2010 o 13:15 Ján Kordoš

Tie časy sú už dávno preč, dnes si na akčnú strieľačku z vlastného pohľadu spomenie málokto. Posledný, štvrtý diel už veľa vody nenamútil. Medzi hráčmi je nesmierne obľúbená multiplayer only Quake III: Arena. Avšak nie v podobe krabicovej verzie – už takmer rok je pre hráčov zadarmo prístupná špeciálna verzia Quake Live (viac informácií a hru si zahráte na domovskej stránke), konverzia spomínanej Areny do vášho internetového prehliadača.

Otvorený betatest síce trvá už nejaký ten piatok, nikomu to však nevadí a všetci si užívajú. O niekoľko dní, presne 9. marca, uplynie rok od spustenia betaverzie a tvorcovia dajú hráčom novú mapu na testovanie ako poďakovanie za snahu a prístup pri hľadaní a odstraňovaní chýb. Do testovania sa prihlásilo už štvrť milióna hráčov, ktorí odohrali 8.9 milióna hodín v 60 miliónoch zápasoch a rozdali celkovo 810 miliónov fragov.

Nesmieme však zabudnúť ani na iné, hoci nie okrúhle výročie. Je tomu 14 rokov, čo sa objavil prvý QTest Alpha (sťahujte napríklad tu). Možno vám hláška „If you run this TEST from Win95, you MUST have a 16mb RAM system.“ nič nehovorí, avšak vedzte že ide o multiplayer only, pre-alpha verziu originálneho Quake-a. Toho úplne prvého. Ten čas až neskutočne beží.