Slovenské hry začínajú vystrkovať rožky

25. feb 2010 o 12:00 Ján Kordoš

Prvý projekt Animal Ark – Afrika je určený výhradne pre iPhone a iPod a výhodou je, že si ho už teraz môžete vyskúšať. Prvá slovenská hra na AppStore od Sketch Games Laboratory svojou cenou rozhodne neodradí (1,59 €) a ponúka zábavu pre všetkých bez rozdielu veku či dôrazu kladeného na skúsenosti s hrami. Logický rýchlik v ručne kreslenej grafike ponúka originálnu hudbu a taktiež poteší prítomnou encyklopédiou zvierat a vedomostným kvízom. Kombinácia Tetrisu a „Spoj-3-rovnaké-objekty“ by fungovať mohla. To môžete posúdiť sami – hru si stiahnite z virtuálneho obchodu. Viac informácií nájdete na domovskej stránke vývojárov. Ak váhate, možno vás navnadí nasledovné video:

Druhým titulom je MMO projekt Tunnelers, ktorý je prístupný pre všetkých úplne zadarmo. Ironicky napísané: tunelovať môžeme všetci a zadarmo. Hru sme vám nedávno predstavili a koncept rozhodne nevyzeral zle. Akčná strieľačka sa navyše už dočkala otvoreného betatestu a teraz máme pre vás pripravené i obrázky priamo z hrania tohto akčného titulu. Vydanie je naplánované na druhý kvartál tohto roku, takže do úprav a prípadných opráv času dosť. Z tlačovej správy ešte upozorníme na výber z deviatich odlišných tankov, štyroch MP módov (Free for All, Team Showdown, Capture the Flag, Dominion), top-down pohľad kamery na trojrozmerné prostredie, ktoré dokáže zobraziť stovky pripojených hráčov. Tvorcom z Floating Minds držíme palce. Viac informácií nájdete na domovskej stránke vývojárov.

Zdroj: mail, YouTube(video)