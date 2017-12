Ničenie pralesov zabíja opice

Poškodzovanie pralesov v Tanzánii postihuje populácie opíc oveľa viac, ako sa pôvodne myslelo.

24. feb 2010 o 13:29 TASR

BRATISLAVA. Pokračujúce poškodzovanie pralesov v Tanzánii postihuje populácie opíc oveľa viac, ako sa pôvodne myslelo. V časopise American Journal of Primatology to oznámil medzinárodný tím Andrewa Marshalla z University of York.

Vedci analyzovali stav populácií siedmich druhov opíc na ploche približne 10-tisíc kilometrov štvorcových pralesov v Udzungwaských horách juhovýchodne od novej tanzánskej metropoly Dodoma, ktorá leží približne v strede krajiny. Sústredili sa na vzťah počtu druhov k ploche, na čo sa predmetné druhy opíc veľmi dobre hodia, lebo obývajú fragmenty pralesa v širokom rozpätí plôch - od 0,06 do 526 kilometrov štvorcových.

Potvrdilo sa prirodzené očakávanie, že popri samotnej ploche vždy treba zohľadniť aj nadmorskú výšku a množstvo zrážok, teda biologickú produktivitu.

Ľudia a biotopy



Vedci zistili, že vplyv ľudskej činnosti v okolí sa výrazne prejavuje dokonca aj v pomerne veľkých fragmentoch lesa s rozlohou až 40 kilometrov štvorcových. Stav opičích populácií navyše závisí od typu biotopov medzi fragmentmi pralesa, pričom na tom záleží viac než na vzájomnej vzdialenosti fragmentov.

Bežná mozaiková poľnohospodárska krajina totiž zvyčajne nezahŕňa vhodné koridory, ktoré spájajú zvyšné fragmenty pralesa.

Získané poznatky, ktoré sa týkajú opíc, by mali slúžiť aj ochrane prírody vo všeobecnosti. Ukázalo sa, že počet opíc a rozmanitosť ich druhov v tom-ktorom fragmente pralesa je jednoznačný obraz o celkovom stave biotopu.

Zasiahnuť treba skôr



"Tento výskum naznačuje, že popri očividnej potrebe ochrany malých fragmentov pralesa treba zasiahnuť už v skoršom štádiu rúbania a klčovania a pokúsiť sa zachovať väčšie ohrozené pralesné plochy," povedal Andrew Marsahll. malo by to byť preto impulzom pre spoluprácu s miestnymi komunitami.

"Mohlo by to zahŕňať obmedzenie závislosti na mäse diviny a povzbudzovanie, aby domorodci vysádzali takú vegetáciu, ktorá vytvorí koridory medzi fragmentmi pralesa," dodal Marshall.



Zdroj: Komuniké University of York z 18. 2. 2010