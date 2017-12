Vorvane spolupracujú pri love

Americkí vedci zistili, že vorvane tuponosé využívajú pri love tímovú taktiku.

24. feb 2010 o 13:21 SITA

BRATISLAVA. Vorvane tuponosé (Physeter macrocephalus) sa pri love krakov združujú do skupín a používajú tímovú taktiku. Tvrdia to americkí vedci z Hatfield Marine Science Center, ktorí tieto veľryby sledovali pomocou satelitného navigačného systému GPS.

Odborníci vôbec po prvý raz pripevnili vysielače na viac jedincov tej istej skupiny, vďaka čomu dokázali zaznamenávať ich pohyb počas lovu. Počas niekoľkých mesiacov takto sledovali skupinu vorvaňov v Mexickom zálive a zistili, že počas jednotlivých ponorov do hĺbky viac ako tisíc metrov si pri love krakov vymieňajú svoje role.

Taktiež si myslia, že vorvane sa snažia počas lovu zahnať kraky do húfu, podobne ako to robia delfíny pri love menších rýb. Podľa vedúceho výskumu Brucea Matea niektoré vorvane počas lovu strážia kraky zospodu, aby neunikli do väčšej hĺbky. Ostatní členovia skupiny zatiaľ lovia priamo v strede húfu krakov.

S názorom, že vorvane lovia týmto spôsobom, však nesúhlasí odborník na veľryby Hal Whitehead z kanadskej Dalhousie University. Podľa neho je prirovnanie loveckej taktiky vorvaňov k tej, ktorú používajú delfíny, prehnané.

Bruce Mate je však presvedčený o opaku a plánuje preto označiť vysielačmi ešte viac vorvaňov a taktiež sa pokúsiť zachytiť ich lov na kameru. To je však veľmi náročná úloha, pretože vorvane lovia vo veľkých hĺbkach.

Informácie zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.