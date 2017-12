Sťahujte ďalšie herné klasiky: Gabriel Knight 2, Call to Power 2, King's Quest 4+5+6

24. feb 2010 o 11:35 Ján Kordoš

K dispozícii je už ďalší diel vynikajúcej adventúrnej ságy Gabriel Knight. Pokračovanie s podtitulom The Beast Within môžeme bez veľkého preháňania zaradiť medzi najlepšie interaktívne filmy druhej polovici 90.rokov. Vynikajúca kvalita spracovania (na vtedajšiu dobu) v podobe hereckých výkonov a zápletky radí druhý diel k najlepším adventúram.

Vo štvrtok sa budú radovať stratégovia, ktorí dostanú vynikajúci nášup v podobe Call to Power 2 (pokračovanie úspešnej Civilization: Call to Power, ktorá však kvôli právam musela vynechať v dvojke názov Civilizácie). Pre skutočných fanúšikov starých hier sa vo štvrtok objaví špeciálna kolekcia troch dielov série King's Quest. Konkrétne dostaneme v jednom balíku štvrtý, piaty a šiesty diel podarenej adventúry.

Vyberie si skutočne každý a rovnako ako predošlé hry (Arcanum, Gabriel Knight: Sins of the Faters, Phantasmagoria, Vampire: The Masquerade – Redemption, Caesar 3, The Interstate '76...) vás i tieto „novinky“ vyjdu len na pár dolárov. Digitálna distribúcia hier prostredníctvom GOG jednoducho nemá chybu.

Zdroj: homepage