Americký eBay je už v češtine. Pre Slovákov bude dostupnejší

Populárny aukčný portál eBay je oddnes v českom jazyku. Možnosť výhodnej kúpy oblečenia či elektroniky je tak dostupnejšia aj pre Slovákov.

23. feb 2010 o 21:01 Adam Valček, Adam Valček & ČTK

PRAHA, BRATISLAVA. Chcete si kúpiť značkové oblečenie za pár eur alebo mobilný telefón, ktorý u nás nezoženiete? Riešením je aukčný portál eBay, ktorý má od dnešného dňa českú mutáciu. Firma spustila portál skôr, ako sa očakávalo. Platobný systém PayPal, prostredníctvom ktorého platí za nákupy na eBay väčšina používateľov, v češtine zatiaľ nie je. Firma o tom dnes informovala užívateľov e-mailom.

Česká mutácia ponúka prakticky rovnaké funkcie, akými disponuje pôvodná americká verzia a aj ďalšie mutácie, ako je nemecká či britská. Z českej stránky funguje aj prepojenie so systémom PayPal, ten ale zatiaľ s používateľmi komunikuje po anglicky.

Podľa šéfredaktora českého odborného serveru Lupa Patricka Zandla bude najväčší domáci hráč Aukro.cz postupne v súboji s globálnym eBay strácať svoj trhový podiel, podobne ako to bolo v prípade Google a Seznam.cz. Aukro je lídrom aj na slovenskom trhu, skupinu týchto medzinárodných aukčných portálov prevádzkuje poľská spoločnosť Allegro.

„Aukro je v Čechách veľmi dobre etablované, ale eBay vedie celosvetovým prepojením. Nie je problém si objednať elektronickú hračku z Hongkongu a obyčajnou poštou ju tu máte za šesť dní, navyše za veľmi zaujímavú cenu," povedal Zandl.

Do konca budúceho roka by mohol eBay podľa Zandla získať okolo 20 percent českého trhu v prípade, že čoskoro zavedie aj možnosť predaja v češtine. „Celý aukčný trh v Čechách má pred sebou rast, takže ani Aukro dole nepôjde, skôr to potlačí celý trh nahor," doplnil. eBay minulý týždeň uviedol, že do konca marca sprevádzkuje mutácie v ruštine, gréčtine, nórčine, dánčine a švédčine. V týchto jazykoch podľa oznámenia firmy bude neskôr aj PayPal.

Podľa záznamov registrátora českých domén NIC.cz má eBay predplatenú aj českú doménu, takže na české stránky eBay možno vstupovať zadaním www.ebay.cz. Na Slovensku má doménu eBay.sk registrovanú bratislavská eseročka SC'ART. Prvého marca však môže stratiť registrátora a o 42 dní na to bude definitívne voľná.

Spoločnosť eBay hospodárila vo štvrtom štvrťroku minulého roka so ziskom 1,36 miliardy dolárov, zatiaľ čo rok predtým mala zisk 367 miliónov dolárov. Za výrazným zlepšením hospodárenie je mimoriadny výnos z predaja spoločnosti Skype, ale aj vysoký rast divízie PayPal.