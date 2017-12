Warner Bros. investuje do herného biznisu, kupuje tvorcov úspešného Batmana

24. feb 2010 o 9:00 Ján Kordoš

V roku 2007 prešiel pod ich krídla vývojársky tím Teraveller's Tales (LEGO hry), neskôr, o dva roky, pribudli Snowblind Studios (budúci rok by sme sa mali dočkať projektu na základe licencie Pána Prsteňov) a o ďalšie rozšírenie sa postarali talentovaní tvorcovia z Rocksteady Studios. Tí minulý rok presvedčili o svojich kvalitách vytvorením akčnej hry Batman: Arkham Asylum pre Eidos / Square Enix.

Rocksteady Studios (pracujúci na pokračovaní Batmana) zlanáril práve Warner Bros., hoci štvrtinový podiel zostal japonskému gigantovi Square Enix, ktorý sa rozhodol expandovať na európske a americké trhy dávnejšou akvizíciou Eidosu. Warner Bros. si tak zabezpečil exkluzivitu na hry od Rocksteady a má tvorcovia budú pracovať výhradne na hrách pre WB.

Filmový gigant, ktorý sa postupne presadzuje aj v hernom svete navyše oznámil vývoj novej Batman hry. Batman: The Brave and The Bold sa objaví výhradne na plaformách Nintenda (DS a Wii). Vychádzať bude z animovaných dobrodružstiev netopierieho muža.

