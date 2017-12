Švédi z Avalanche Studios sa už vrhli na nový projekt

23. feb 2010 o 18:25 Ján Kordoš

Nedávno sa začalo potichu hovoriť o problémoch vývojárov, ktorí po ukončení prác na hre mali v pláne menšie prepúšťanie zamestnancov. K nemu by však nemalo chvalabohu dôjsť, pretože dostali zákazku na nový projekt, na ktorý sa väčšina zamestnancov okamžite vrhla.

Taktiež otvárajú novú pobočku a navyše získali aj práva na MMO projekt The Hunter – možno práve to je ten tajný projekt, ostatne hra vyzerá dobre, pozrite sa na jej domovskú stránku. Nech sa im darí a predajnosť Just Cause 2 prekvapí v kladnom zmysle slova. Just Cause 2 sa vydania dočká koncom marca: konzolová verzia by sa mala podľa distribútora objaviť 22. marca, PC verzia o tri dni neskôr.

Zdroj: Develop Online, VG247