Superlepidlo? Tajomstvo pozná baktéria

Americkí vedci zistili, že baktéria Caulobacter crescentus vytvára najpevnejšie lepidlo na svete.

23. feb 2010 o 16:09 TASR

BRATISLAVA. Vedci z Indiana University (USA) spolu s kolegami z iných amerických univerzít zistili, že jednobunková baktéria Caulobacter crescentus vytvára pravdepodobne najpevnejšie lepidlo na svete.

Hydrofilná baktéria Caulobacter crescentus žije v jazerách, potokoch, riekach, morskej vode, odpadových vodách, ba dokonca aj v balenej pramenistej vode. Baktéria sa prichytáva na pevných látkach, ako sú rastliny, sklo, kameň a kov, pomocou dlhého "stebla", na ktorého konci sú látky, ktoré pozostávajú z polysacharidov (dlhých reťazcov molekúl cukru) spolu s ďalšou neidentifikovanou lepiacou molekulou.

Pri štúdiu vývojových aspektov baktérie na Indiana University biológ Yves Brun a jeho spolupracovníci laboratórne zistili, že sa nedá odstrániť z plastových fólií ani veľkou silou. Yves Brun v spolupráci s fyzikom Jayom Tangom z Brown University zistil, že priľnavosť baktérie je trikrát väčšia než sila, ktorá by musela byť použitá na odstránenie podobného množstva komerčného superlepidla.

Meranie fyzickej sily potrebnej na odstránenie baktérie z povrchu skla ukázalo, že by na to bolo potrebné vyvinúť silu viac ako 70 newtonov na štvorcový milimeter, čo zodpovedá hmotnosti 3-4 automobilov, ktoré by vyvíjali tlak na baktériu.

Pritom najpevnejšie superlepidlo, ktoré sa predáva v špecializovaných obchodoch, "praská" pri ťahu 18-28 newtonov na štvorcový milimeter.

Baktéria Caulobacter crescentus nevytvára žiadne ľudské toxíny, jej prítomnosť v pitnej vode je pre človeka neškodná. Práve preto by netoxické lepidlo baktérie mohla využiť chirurgia, zubné lekárstvo ale i lodiarsky priemysel.



