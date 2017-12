Súkromné televízie spochybnili proces digitalizácie

Súkromné televízie ako aj podpredseda rady pre retransmisiu spochybnili odobratie 254 televíznych frekvencií, základný krok v procese digitalizácie. Peter Abrahám na protest sa vzdal postu podpredsedu rady.

23. feb 2010

BRATISLAVA. Televízie Markíza, JOJ a TA3 sa odvolali proti rozhodnutiu licenčnej rady na Najvyššom súde. Spochybňujú legitimitu odobratia 254 analógových televíznych frekvencií, čo je dôležitý krok v procese digitalizácie vysielania. Digitalizácia sa tým môže spomaliť, pričom sa nedajú vylúčiť ani ďalšie odvolania menších vysielateľov, ako aj žaloby o odškodné.

Rada pre vysielanie a retransmisiu v decembri odňala televíziám 254 frekvencií na analógové televízne vysielanie. Ako zákonný dôvod uviedla, že frekvencie boli „pridelené rozhodnutiami Telekomunikačného úradu o udelení terestriálneho prevádzkového povolenia spoločnosti Towercom, poskytovateľovi prvého, druhého a verejnoprávneho multiplexu."

Z analógu na digitál digitálne vysielanie môže byť kvalitnejšie, vo vyššom rozlíšení a bez šumov

úplný prechod sa má skončiť do 31. decembra 2012, testy už bežia

prvé dve skupiny programov majú vysielať digitálne do konca budúceho roku.

Vedenie Markízy je presvedčené, že nebol dodržaný zákonný postup odnímania frekvencií, „odňaté boli aj frekvencie, ktoré nie sú pre 1. a 2. multiplex využité," povedala Dúbravská.

Vzhľadom na to, že ešte nebolo súdne konanie, ďalšie podrobnosti zverejňovať nechcela. „Z dôvodu presvedčenia o neoprávnenom rozhodnutí, TA3 podala opravný prostriedok," povedala hovorkyňa televízie TA3 Zuzana Vachová.

Proti rozhodnutiu sa na Najvyššom súde odvolala aj JOJ a je otázne, ako budú reagovať ďalší menší vysielatelia.

Proti rozhodnutiu rady je aj jej podpredseda

Odobratie analógových frekvencií je formálny krok v procese digitalizácie, televízie ich môžu aj naďalej dočasne využívať. Odobratie frekvencií pre „procesné pochybenie" spochybnil aj samotný podpredseda rady Peter Abrahám.

Rada mala podľa jeho slov odobrať frekvencie po tom ako jej Telekomunikačný úrad doručí rozhodnutie a taxatívny zoznam frekvencií. Úrad však podľa neho tak neurobil. Práve oznámenie úradu je podľa Abraháma v tomto prípade kľúčové. „Vykazovali vady v presnosti, spoľahlivosti, zrozumiteľnosti a rada mala podľa neho najskôr tieto vady odstrániť až následne rozhodnúť," tvrdí Abrahám.

Podľa zákona má rada povinnosť „bez skúmania či dokazovania" odňať len tie frekvencie, ktoré Telekomunikačný úrad taxatívne označí rade ako „povinné na odňatie".

„Úrad vydal spoločnosti Towercom spolu 35 prevádzkových povolení na 36 frekvencií z čoho analógoví vysielatelia využívajú len 9, ktoré rada „mala a mohla odňať." Nie 254 frekvencií, ktoré odňala," hovorí Abrahám.

„Telekomunikačný úrad vydal spoločnosti Towercom 35 povolení, ktorými jej pridelil frekvencie pre 1., 2. a verejnoprávny multiplex," povedal hovorca úradu Roman Vavro. Odnímanie frekvencií je podľa neho v kompetencii rady. Viac situáciu nekomentoval.

Podpredseda rady odstúpil

Abrahám na januárovej schôdzi rady predložil materiál, kde chcel tieto možné procesné pochybenia riešiť, členovia rady však boli proti zaradeniu materiálu do programu. Na dnešnom rokovaní sa vzdal Abrahám funkcie podpredsedu.

Ako povedal pre SME, urobil tak aj preto, že sa odvolali Markíza, JOJ aj TA3 a čakanie na rozsudky môže ohroziť splnenie termínu sprevádzkovania digitalizácie. Ale aj kvôli hrozbe škôd, o ktoré televízie budú môcť žalovať Slovenskú republiku. „Príliš veľa rizík na to, aby som mlčal a nesnažil sa rozvinúť diskusiu ktorá buď potvrdí, že sa mýlim a všetko prebehlo OK alebo nie a potom je potrebné konať a dať proces odnímania analógových frekvencií do súladu so zákonom, rokovať s vysielateľmi, Towercomom."

Hovorca licenčne rady Ľuboš Kukliš tvrdí, že rada v procese odnímania analógových frekvencií postupovala striktne spôsobom, ktorý predpisujú právne normy.

„Na spochybňovanie legitímnosti tohto postupu nevidí žiadny rozumný dôvod," povedal Kukliš. Voči odvolaniam sa podľa jeho slov rada vyjadrí až na základe výzvy Najvyššieho súdu.

Prečo štát odníma analógové frekvencie Podľa zákona vysielateľ, ktorému bola frekvencia odňatá, ju môže aj po odňatí dočasne využívať na vysielanie, najviac však do dňa, na ktorom sa dohodol s poskytovateľom multiplexu (spoločnosťou Towercom.) Inak do 60 dní po tom, čo mu poskytovateľ multiplexu doručil oznámenie o čase začatia prevádzky terestriálneho multiplexu aspoň 90 dní pred začatím tejto prevádzky. Analógové vysielanie na frekvenciách plánovaných pre verejnoprávny a druhý terestriálny multiplex sa ukončí najneskôr do 31. decembra 2011. Všetky ostatné analógové vysielače prevádzkované na území Slovenskej republiky budú vypnuté najneskôr 31. decembra 2012. Mirka Kernová