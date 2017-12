Skupina na Facebooku útočí na deti s Downovým syndrómom

Skupina na Facebooku, ktorá za krátky čas zozbierala 1300 členov, hucká ľudí v Taliansku proti pacientom s Downovým syndrómom.

22. feb 2010 o 19:00 TASR

RÍM.

Na internetovej stránke zverejnili fotografiu novorodenca s Downovým syndrómom a na čele má nápis "hlupák". Pod ním je napísané: "Deti s Downovým syndrómom by mali slúžiť ako terče: To je jediný koniec, ktorý si títo paraziti zaslúžia. Prečo by sme mali spolunažívať s týmito kreatúrami, ktoré sú k ničomu? Deti s Downovým syndrómom sú ťarchou pre spoločnosť. Ako sa môžeme civilizovaným spôsobom oslobodiť od týchto kreatúr? Keď ich použijeme ako pohyblivé terče," píše sa na stránke na Facebooku.

Ministerka pre rodovú rovnosť Mara Carfagnaová reagovala pobúrene. "Je to neprijateľná a nebezpečná iniciatíva, ktorá je nehodná civilizovaných ľudí," uviedla. Ubezpečila, že polícia prípad vyšetrí, aby zistila, kto stojí v jeho pozadí. Aj na internete sa ozvali ostré reakcie proti tejto skupine. "Ste hanbou. Hanbite sa!" reagovali niektorí.

Nie je jednoduché zistiť, kto je zodpovedný za anonymné správy. Aj spoločnosť Facebook Taliansko vyhlásila, že nemôže priamo zasiahnuť. Talianska justícia musí napísať list do Kalifornie, kde má Facebook svoje sídlo.

Známy taliansky spevák Eugenio Finardi, otec 26-ročnej dcéry s Downovým syndrómom, reagoval pobúrene. "Je mi ľúto týchto ľudí. Majú oveľa viac problémov ako moja dcéra. Musia sa cítiť úplne bezcenní, keď napádajú najslabších medzi najslabšími," vyhlásil.