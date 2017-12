UbiSoft obhajuje svoju kontroverznú protipirátsku ochranu

22. feb 2010 o 10:10 Ján Kordoš

Neskôr sa však ukázal jeden z najdôležitejších bodov charakterizácia služby ako nepravdivý. Pri testovaní novinárskej PC verzie Assassin's Creed 2 zistila redakcia herného magazínu PC Gamer, že k hraniu musí byť užívateľ neustále pripojený k internetu, v opačnom prípade nemôže pokračovať v hraní.

UbiSoft prišiel s vysvetlením a obhajovaním svojej ochrany: vo firme totiž skutočne veria, že tento spôsob ochrany pred nelegálnymi verziami hier je skutočne účinný a neprelomiteľný. Keby tomu neverili, neinvestovali by do jej vývoja. Pre UbiSoft je totiž otázka pirátstva na PC platforme pomerne citlivá a hráči na to doplácajú buď neskôr vydávanými hrami pre PC alebo nie najlepšími konverziami z konzolových systémov. Za ďalšie klady svojej služby považuje možnosť inštalácie na viacero systémov alebo fakt, že pri hraní nemusíte mať disk s hrou v mechanike.

V otázke online pripojenia však UbiSoft bezohľadne ignoroval predošlé vyjadrenia. Ak totiž budete chcieť hru hrať, musíte mať aktívne pripojenie k internetu. V prípade, že pripojenie zlyhá, hra sa zastaví a bude ju možné znovu hrať len v prípade, že budete znovu online. Hráč nebudete zbytočne trestaný automatickým ukončením hry pri strate spojenia, hra sa bude snažiť neustále pripojiť a ak sa to podarí, môže hráč pokračovať v hraní. Záleží na konkrétnom titule: v prípade Assassin's Creed II to je pri poslednom checkpointe, stratégovia v Settlers 7 presne na mieste, kde skončili.

Majitelia nestabilného spojenia teda podľa UbiSoftu nemusia zúfať, nebude taktiež potrebné príliš rýchle pripojenie (maximálne 50kbps). Napriek týmto sladkým rečiam UbiSoftu sa PC hráči môžu začať zrejme znovu tešiť na trestanie za to, že si kupujú originálne verzie. Nonstop pripojenie i pri hraní príbehovej kampane je totiž pomerne veľkým obmedzením.

Zdroj: VG247, ArsTechnica