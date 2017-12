LCD televízory môžu byť úspornejšie

Japonská firma Sanken Electric tvrdí, že dokáže znížiť spotrebu LCD televízorov bez toho, aby bolo potrebné meniť ich klasické podsvietenie za LED technológiu. Ponúka tak recept pre 90 percent LCD televízorov, ktoré opúšťajú výrobné linky tovární.

22. feb 2010 o 9:58 Milan Gigel

Kým v súčasnosti potrebuje LCD televízor s 82 centimetrovou uhlopriečkou pre podsvietenie zobrazovacieho panela šesť CCFL trubíc, po novom by si mohol vystačiť iba s dvoma. To má zaistiť podstatnú úsporu energie, porovnateľnú s LED technológiou. Kvalitu obrazu by to nemalo nijako ovplyvniť.

Výhodou má byť hlavne cena riešenia, ktorá by nemala ovplyvniť koncovú cenu televízorov. Výrobcovia tak nemusia investovať do nových výrobných liniek a vystačia si s rovnakou výbavou, ktorú používali doposiaľ.