Raketoplán Endeavour pristál na Zemi

Napriek nepriaznivým predpovediam počasia pristál raketoplán Endeavour bez problémov a podľa plánu.

22. feb 2010 o 9:24 SITA

BRATISLAVA. Raketoplán Endeavour pristál v Kennedyho vesmírnom stredisku podľa plánu v nedeľu večer o 22:20 EST (v pondelok ráno 04:20 stredoeurópskeho času). Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír pritom očakával problémy s pristátím a jeho prípadné posunutie pre zlé počasie.

Napriek nepriaznivým predpovediam však nepršalo a bolo bezoblačno. "Dnešné pristátie išlo tak hladko, ako len môžete dúfať," uviedol manažér pre pristávanie raketoplánov Mike Moses. "Je fajn byť doma. Bolo to úžasné dobrodružstvo," povedal veliteľ posádky George Zamka po dvojtýždňovej misii.

Raketoplán Endeavour priniesol na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (International Space Station, ISS) modul Tranquility s pozorovateľnou Cupola so siedmimi oknami, ktorá ponúka jedinečný panoramatický výhľad na vesmír a Zem.

Počas misie vykonali dvaja astronauti zo šesťčlennej posádky raketoplánu, Bob Behnken a Nicholas Patrick, tri výstupy do otvoreného vesmíru, ktoré spolu trvali 18 hodín a 14 minút. Počas nich napojili a nainštalovali Tranquility a pozorovateľňu, na ktorej oknách otvorili príklopy. Okrem toho opravili systém na recykláciu vody, ktorý sa nachádza na stanici.

Misia Endeavour bola prvou z posledných piatich misií raketoplánov Discovery, Endeavour a Atlantis, ktorých

prevádzku plánuje NASA tento rok ukončiť. Najbližšie sa do vesmíru vydá Discovery a to v apríli. Raketoplány by sa mali potom umiestniť v múzeách, pričom Discovery budú môcť vidieť návštevníci Smithsonian National Air and Space Museum vo Washingtone.

Informácie poskytla agentúra AP webová a stránka www.nasa.gov.