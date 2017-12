Návrat raketoplánu Endeavour môže skomplikovať počasie

Oficiálny návrat amerického raketoplánu Endeavour na Zem, naplánovaného na nedeľu večer (pondelok ráno nášho času), je ohrozený daždivým počasím a veľkou oblačnosťou.

21. feb 2010 o 1:14 TASR

HOUSTON.

Šesťčlenná posádka Endeavouru sa vracia domov z medzinárodnej vesmírnej stanice ISS a pristáť má na floridskej raketovej základni NASA. Počas misie, ktorá bola označená za veľmi úspešnú, namontovali astronauti na ISS nový modul so siedmimi oknami.

LeRoy Cain, ktorý predsedá manažérskemu tímu misie, sa v sobotu vyjadril, že je tu šanca 50:50, či možno o čosi viac, že sa počasie umúdri. Ak by sa tak nestalo, kontrolné stredisko má v zálohe leteckú základňu Edwards Air Force Base v Kalifornii s priaznivejšou meteorologickou predpoveďou.

Ako posledná šanca je tu pristávania dráha White Sands v Novom Mexiku, ktorá bola zatiaľ použitá iba raz pre pristátie raketoplánu, a to ešte v roku 1982. Endeavour má dosť paliva a zásob na to, aby zotrval na obežnej dráhe do utorka.