Football Manager 2010 - po stopách Weissa

Futbal sa na našom malom Slovensku konečne prebral z tuhého spánku a vystrkuje rožky, láka priaznivcov viac než doposiaľ kraľujúci hokej.

19. feb 2010 o 16:30 Ján Kordoš

Jednoducho to našim začalo klapať tak ako má. Nie je za tým žiadne mávnutie čarovného prútika, hoc na individualitách už možno aj u nás stavať. Tým prostým lepidlom, ktorý zocelil náš tím a posunul ho na Majstrovstvá sveta do Afriky, je tréner Weiss. Na rozdiel od mnohých krčmových odborníkov sa svojej práci rozumie, dokáže motivovať, vytvoriť dobre zohraný mančaft, určiť vhodnú taktiku vzhľadom na súpera, vybrať na správne pozície adekvátnych hráčov – jednoducho tréner, ktorý by sa nestratil ani v poprednom európskom veľkoklube. A my, priaznivci futbalu – lež z roviny sledovania, do lopty až tak dobre kopať nevieme – mu len závidíme. A svoje tajné sny a priania si plníme pri futbalových manažéroch.

Začala sezóna, miláčik

Znovu nastala tá doba rozchodov, kedy nahnevané priateľky opúšťajú (alebo tým hrozia) partnerov zahľadených do obrazovky s tabuľkami, tabuľkami a ďalšími tabuľkami. Znovu je ten čas, kedy musí ísť hygiena bokom a rýchle občerstvenie musí zasýtiť na dobu čo najdlhšiu. Je to späť. Zas sa pristihneme pri tom ako počas cestovania hromadnou dopravou premýšľame zahľadení „do blba“ nad zostavou, nastávajúcim zápasom. A zabudneme vystúpiť na našej zastávke. Znovu nám to nedá spať a znovu prekvapíme osoby v našej prítomnosti s nečakaným výskokom od obrazovky a zarevaním góóóól na celú štvrť. Alebo pobehujúc nervózne okolo obrazovky sami pre seba čosi žundreme a nadávame na detinské prihrávky a slabý dôraz. Nik nám nerozumie. Prišiel Football Manager 2010. Síce je na trhu už nejaký ten týždeň, avšak recenzentskú kópiu sme žiaľ dostali až pred mesiacom a ono sa nie a nie od neho postaviť a napísať čosi zrozumiteľnejšie ako jedno dlhé ááááááááááno, je to tu. Prekvapujúce, všakže...

Bažanti, do pozoru!

Povedzme, že sa spoliehame na jednoduchý fakt: viete, čo možno od hry Football Manager 2010 očakávať. Správne, ide o futbalový manažér. Dokonca posledný ročník. A možno ste sa s niektorou skoršou verziou už stretli a keďže tam nebeháte so žiadnym kvérom, neposielate jednotky na smrť a nelevelujete s fantasy hrdinom, okamžite ste to vypli. Správne, Football Manager je určený výhradne pre priaznivcov futbalu, ktorých zaujíma aj čosi viac ako sledovanie zápasu. A tí, ktorí si myslíte, že Slovensko postúpilo na MS len vďaka vlastnému gólu Poliaka a Karhan nemá v reprezentácii čo robiť, sa radšej hneď pakujte z tejto recenzie. Nie, Football Manager 2010 pre vás nebude, pretože tu sa musíte starať o zákulisie tímu, tvoríte zostavu (výberom z hráčov charakterizovaných hromadou čísel), určujete taktiku na zápas, vyberáte si posily, prepúšťate nepotrebných alebo hviezdy, na ktorých musíte zarobiť. Samotný zápas je už len vrcholom, výsledkom vašej snahy, plánovania, poctivej práce a premýšľania. Chápeme sa? A nie, zvoliť si ManU alebo Chelsea a všetko vyhrať zábavné rozhodne nie je

Ale dobre, v minulosti ste k FM nepričuchli, pretože to vyzeralo zložito, no keď o tom vaši kamaráti, ktorí sledujú futbal a dokážu okrem nadávania aj podotknúť čosi zmysluplné (teda iné ako zvyšok hulákajúceho krčmového davu), hovoria len samé dobré slová, chcete to risknúť. Minule ste boli zahltení tabuľkami, ktorým ste nerozumeli. Ale možno ste dospeli do štádia, že by sa vám nezdvihol hneď žalúdok. Vítame vás s otvorenou náručou, bude treba však na sebe poriadne zapracovať. Až také zložité to nebude. Hneď prvou – a pomerne výraznou – novinkou je totiž sprístupnenie hry novým virtuálnym manažérom. Nie, že by sa hra stala jednoduchšou alebo sme mali možnosť voľby obtiažnosti. Okrem tradičného tutoriálu, ktorý harcovníci okamžite vypnú, sa ku každej stránke, položke v menu, dá vyvolať nápoveda. Jednoducho sa dostanete na stránku zostavy, v pravom hornom rohu sa vám objaví maličká tabulečka, na ktorú ak kliknete, zistíte, čo je čo a na čo to všetko slúži. Nepotrebujete lúskať tlstý manuál, všetko si zistíte priamo v hre. Konečne. Výrazne to pomáha, ale napriek tomu do hry nevhupsnete akoby sa nechumelilo. Dostanete dostačujúce vysvetlenie základov a práve potom zistíte, že hranie nie je len o naklikaní základnej jedenástky a zopár náhradníkov. Pekne, pomaličky vás hra k tomu navedie a to je plus. Poznámka na okraj "k tomu" = závislosť na približne rok, čiže do termínu, kedy sa objaví nový ročník. Tu sa čistý herný čas neráta v hodinách, ale dňoch! Len aby ste vedeli...

Prístupnosť a počiatočné vodenie za ručičku nekončí. Ľudia okolo klubu vám totiž pomáhajú viac než pravidelne. Niekoľkokrát do týždňa dostávate rady od svojho realizačného tímu. Je len na vás, či sa im budete vôbec venovať alebo ich pokojne ignorujete. Sú tu pre vás a predhadzujú vám návrhy. Napríklad taká komplexná analýza najbližšieho súpera je vynikajúca pomoc. Dozviete sa, ktoré zbrane na vás protivník zrejme vytasí, čím by ste mohli otupiť jeho ostrie a podobne. Od asistenta manažéra, kouča, fyzioterapeuta až po skauta sa máte s každým o čom baviť a každý vám čosi ponúkne. Perspektívni mladíci? Špeciálne nastavený tréning pre jednotlivca? Pravidelné porady? Pracujete v tíme a minimálne zo začiatku na dôležité rady rozhodne dajte!

Harcovníci zívajú

Otvorenosť pre nováčikov je zaručená a doposiaľ sme sa s takýmto ústretovým konaním od Sports Interactive nestretli. Kvitujeme to aj my, hoc máme pekných pár ročníkov za sebou, pretože atmosféra spolupráce s ľuďmi v mančafte je výborná. Nechajme však panicov, nech si užijú to svoje počiatočné ohúrenie a následne neopísateľný strach z manažovania toho všetkého. Zmien v novom ročníku je hneď niekoľko a sú pomerne markantné.

Nový ksicht

Tou prvou, okamžite viditeľnou, je nový dizajn celého prostredia. Nie, že by niekto vymenil zelenomodrý podklad za modrozelený, ale pekne sa nám rozloženie jednotlivých položiek pomenilo, konečne tu máme záložkové menu umiestnené vo vrchnej časti obrazovky. Vyzerá to inak a prvé hodiny si budete zvykať. A možno aj nadávať, pretože za tie roky sme si zvykli na určitý štandard a ako frflajúci národ si budeme šomrať, že predtým to bolo lepšie. Lež stačí niekoľko zápasov odohrať, minimálne tak pol dňa čistého času v štatistikách sa hrabať a veľmi rýchlo zistíte, že až tak horúce to nie je a nový interface je rozhodne krok smerom vpred. Spracovanie po grafickej stránke je akoby čistejšie, elegantnejšie, hra neobsahuje výrazné prvky, ktoré by narúšali celistvosť úhľadného dizajnu. Dobre, spočiatku budete hľadať aj pozíciu hráča alebo jeho vek na jeho karte, no všetko je len zvyku.

Vyzerá to pekne a pekne sa na to kliká, ale to nie je všetko. Užitočnou je rozhodne overview karta, na ktorej nájdete hneď niekoľko „feedov“, respektíve informačných tabuliek. Máte všetko pohromade, takže na jednej obrazovke vidíte napríklad vašu pozíciu v tabuľke, nasledujúceho súpera, správy, informácie z vašej ligy, zranených hráčov, zopár štatistík – jednoducho všetko dôležité pohromade a z tejto základnej tabuľky nemusíte nikde snoriť a hľadať, už sa len presúvate buď na tradičné miesta (prečítanie noviniek, porada) a následne pracujete s tímom alebo rovno posúvate čas smerom dopredu. Ak sa vám niečo nepáči, môžete si jednotlivé položky editovať, pridávať a podobne. Paráda. Manažérsky screen taktiež výrazne nabobtnal, no rozhodne nejde o nevyužiteľné informácie. Práve tu využijete rôzne rady, debatujete na poradách a podobne.

Rande s každým hráčom

Čo je však bomba hodná odletu z popradského letiska? Dokonca taká, že od radosti budete tlieskať ako malé deti? Nastavovanie taktického správania sa hráča pre každého samostatne – a to absolútne jednoduchým a prehľadným spôsobom. Na každý post môžete napasovať hráča s odlišnými úlohami, takže stredný záložník a stredný záložník nie je vždy to isté. Takisto sa môžete pohrať s útočníkmi, kedy bude jeden tvoriť pre vysunutý hrot štít proti ostatným obrancom, bude mu sklepávať lopty, preberať prihrávky zo zálohy a vysúvať ho... jednoducho sa s tým všetkým pohráte a nemusíte ťahať krúžkami ako minule, či sa boriť v tabuľkách a voliť konkrétnu situáciu pre celý tím. Krásne – a priamo v hre vidíte, že hráči sa snažia vyše pokyny plniť a môžete tak dvomi rozličnými nastaveniami s tou istou zostavou (a povedzme klasikou 4-4-2) úplne zmeniť štýl hry! Futbalový orgazmus.

Tri dé

Prejdime na zápas, čachre-machre s hráčmi dobre poznáme, príliš sa toho nezmenilo a príjemné je, že je do diania v klube zapojený každý, takže skauting skutočne necháte na skautovi, rezervu asistentovi a podobne. Vy sa sústredíte na A-tím, ktorý práve vybieha na trávnik. Minule sme sa radovali z 3D prehrávania zápasu. Dali sa na ňom nájsť pomerne výrazné chyby, ale keď človek chcel, dokázal si zápas užiť. Najviac nám vadilo trochu neprirodzené zasekávanie priebehu zápasu a nie príliš rozsiahla databáza akcií, takže sa niektoré opakovali. Tomu je koniec, tentoraz je pohľad na match priam ukážkový a pripadáte si, akoby ste sedeli v úplne hornom rade na tribúne. Nebudeme rozoberať počet pixelov, z ktorých sú zložení hráči – o to vôbec nejde, ale keď už to chcete počuť, animácií pohybu je viac a sú aj krajší, no stále musíme hovoriť o veľkej predstavivosti. Tentoraz je ale hranie futbalovejšie. Proste krajšie, plynulejšie, situácie sa neopakujú, všetko vyzerá reálne, každá akcia by sa mohla pokojne skutočne stať a viete si ju živo predstaviť. Teraz si to celé spojte s tým, že vaši panáci robia to, čo ste im nakázali. A keď vás asistent upozornil na to, že súperovi ofenzívni záložníci radi unikajú po krídlach, aj to na ihrisku robia. Futbalové šachy v nádhernej podobe. Komu sa to nepáči, prítomný je aj 2D pohľad s krúžkami miesto hráčov.

Zachrípnutý manažér

V zápasovom ošiali ešte chvíľu zostaneme. Znovu si na obrazovku môžeme vytiahnuť tabuľky, ktoré budeme môcť sledovať počas zápasu, ale pribudla nenápadná možnosť taktických pokynov z lavičky. To nemusíte chodiť do žiadneho externého menu, ale sa vám vyroluje ponuka priamo počas zápasu s jednoduchými príkazmi a čo vyberiete, to zarevete na hráčov pobehujúcich po ihrisku. Videli ste to v TV (upozorňujem, že nie z priamych prenosov našej... ehm... ligy – aj tu sa však nájdu výnimky) a v hre skutočne funguje a odporúčame dynamicky reagovať vždy, keď to je potrebné. Päť minút do konca zápasu, súper má vylúčeného hráča, potrebujte dať gól, tak zakričíte, nech nakopávajú lopty a všetci nabiehajú do vápna. Alebo nech ťahajú lopty po krídlach, ak je súper slabí v bránení po nich. To proste počas zápasu vidíte ako a čo sa deje, kadiaľ sa vám darí unikať s loptou, kde je vaša slabina a... a prečo to nevyužiť? Tak nádherný pocit z (legálneho) ovplyvňovania zápasu musíte zažiť!

Po záverečnom hvizde

Hvizdom v deväťdesiatej minúte sa práca pre vás nekončí. Ak nejde o posledný zápas sezóny, prípadne je o vašom umiestnení už rozhodnuté a nemôžete nič dokázať alebo pokaziť, samozrejme. Výrazne sa zjednodušila analýza odohraného zápasu. Pre každého hráča si môžete nechať v grafickej podobe zobraziť jeho strely, nahrávky, fauly a podobne. Úspešné, neúspešné, tečované... Možno hlúposť, ale dlhodobejšie sledovanie vám napríklad odhalí, že krídelný obranca napríklad nezvláda robustných útočníkov, ale pri ťahu na bránu dokáže zastúpiť ľavé krídlo a perfektne centrovať. To sa dá využiť, prispôsobiť herný systém tímu. Uvidíte to síce aj priamo v hre, ale ťažko budete pozerať celý zápas (časovo neskutočne náročné) a necháte si zobraziť iba dôležité momenty. A práve táto kombinácia spojená s analýzou má skvelé možnosti využitia vo vašej práci.

Smutná tvár

Mala to byť kratučká recenzia, bez zbytočného osobného trepania dve na tri, len zopár faktov a zhodnotenie. Nedá sa. Football Manager 2010 (rovnako ako predošlé ročníky) je zážitkom. Prejdime teda rýchlo k chybám. Záporom nie je to, že si na nový interface musíte zvykať, ale ani za nič na svete sme nevedeli nájsť v karte hráča formu daného playera počas sezóny v podrobnom rozpise. Možno za to môže slepota autora, ale jednoducho nič. Pre niekoho zbytočná položka v menu, pre niekoho nutnosť. Rozhovory s médiami sa začnú postupne opakovať a otázkam chýba dynamickejšia zmena pri rôznych výsledkoch, forme mužstva. Zameriavajú sa na absolútne zbytočné veci, pričom sa navyše pravidelne opakujú. Začne vás to nudiť a prestanete na tlačovky chodiť. Česká lokalizácia bola v minulosti dostatočná na to, aby sme si ju pochvaľovali, aj keď niektoré preklady vyznievali značne toporne kvôli absencii skloňovania. Táto chyba zostala, navyše neduhy typu „tento hráč strelil už 1 gólov v tejto sezóne“ (útočník, ktorému sa pol sezóny nedarilo trafiť do siete), „perfektná hlavička“ (pri kope) sú pravidelné. Dôležité informácie však máte ako na dlani, tliachanie si nevšímate, ignorujete ho. Rovnako i niektoré výpadky, kedy je časť textu v angličtine a časť v českom jazyku. Posledné krútenie hlavou: ozvučenie. Niečo sem ešte napísať totiž musíme. Pri zápase by to chcelo viac hluku a neuškodila by ani manuálna voľba playlistu priamo v hre, kde by sme si vytvorili zoznam hrajúcich skladieb v mp3 formáte.

Veselá tvár

Záver sa blíži a tak vytiahneme ešte jeden tromf: konečne poriadna optimalizácia. Proces výpočtov, kedy sa nič nedeje a čakáte na nasledujúci deň, sa výrazne zrýchlil a hluché obdobie je neskutočne skrátené, takže nepozeráte na obrazovku s tupým výrazom v tvári. Taktiež načítanie taktiky v zápase, načítanie zápasu, ukladanie pozície... to všetko je omnoho rýchlejšie spracované. Výrazný posun smerom vpred.

Treba končiť?

Asi áno, nasledovalo by už len tliachanie z nirvány pri výbere hráčov, trénovaní, taktických pokynoch. Alebo ako morálka ovplyvňuje mužstvo - starší a skúsenejší, odhodlaní hráč na jeden polčas je často viac ako potetovaná hviezdička. Ale to musíte zažiť, aby ste pochopili, v čom tkvie sila Football Manageru ako takého. Pre tých, ktorí chcú viac omáčky okolo, krajší vzhľad a mužstvu sa plánujú venovať povrchnejšie (ten, kto viac stojí, je lepší), ale zato im nevadí babrať sa s cenou predávaného piva na štadióne a chcú si ako manažérska postavička kupovať jachty, domy, deti... ehm, jachty, domy, autá, je tu FIFA Manager. Trochu slabší je Championship Manager, avšak ten vám taktiež bude pripomínať skôr tabuľkový procesor.

Football Manager 2010 je však najlepší. Má najbohatšie štatistiky, obrovskú databázu hráčov, tentoraz sa otvára nováčikom, pre skúsených pribudli zaujímavé novinky, dobre sa na to pozerá, ešte lepšie sa to hrá a nie je nič lepšie na svete. Modern Warfare 2, Assassin’s Creed 2, Mass Effect 2, Bioshock 2, Mafia 2 a podobné dvojky zostanú stále len dvojkami. Ak závislosť, tak jedine na hre Football Manager. Tentoraz s číslovkou 2010.