Objavili viac ako 5-tisíc nových organizmov. Za desať rokov

Vyplýva to z predbežnej správy vedcov z medzinárodného projektu Census of Marine Life, ktorý je zameraný na ochranu morských biotopov.

20. feb 2010 o 0:00 SITA

BRATISLAVA. Vedci zapojení do projektu Census of Marine Life na výročnom stretnutí organizácie American Association for the Advancement of Science v americkom San Diegu oznámili, že sa im počas desiatich rokov

fungovania tohto projektu podarilo objaviť viac ako 5-tisíc nových druhov morských organizmov. Kompletný zoznam novoobjavených druhov predstavia v októbri v Londýne.

Hlavnou úlohou projektu, ktorého sa zúčastnilo viac ako 2-tisíc vedcov z 80 krajín sveta, je poskytovať vedecké analýzy na vytvorenie globálnych pravidiel ochrany morských biotopov.

Medzi novoobjavenými druhmi je napríklad aj krab Kiwa hirsuta, ktorý dostal svoje rodové pomenovanie pre svoj chlpatý vzhľad. Tento druh, ktorý sa vyskytuje v okolí Veľkonočného ostrova, je natoľko odlišný od ostatných krabov, že vedci preňho museli vytvoriť vlastnú čeľaď Kiwaidae.

Ďalším zaujímavým objavom je hubka, ktorú našli v roku 1999 pri súostroví Florida Keys. Zaujímavá je tým, že

produkuje chemickú látku s protirakovinovými vlastnosťami, ktorú už v súčasnosti testujú ako potenciálny liek na toto ochorenie.

Informáciu zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.