Z vajec, ktoré boli vo vesmíre, sa v Číne vyliahli tri kuriatka

Peking 25. apríla (TASR) - V Číne sa vyliahli tri kuriatka zo slepačích vajec, ktoré 108-krát obleteli zemeguľu na palube kozmickej lode.

Kuriatka uzreli svetlo sveta v utorok v laboratóriu jednej pekinskej univerzity. Celkom deväť vajec sa viezlo na palube kozmickej lode Šen-čou III, ktorá odštartovala 1. apríla a vo vesmíre zostala týždeň.

Vybraný druh kureniec je čistokrvný, prípadné genetické zmeny, ktoré nastali vplyvom pobytu v kozme, sa preto budú dať ľahko odhaliť.

Podľa oficiálnych informácií chce Čína do roku 2005 poslať do vesmíru vlastného kozmonauta. Skúška rakety so zvieracou "posádkou" sa uskutočnila už v januári 2001.