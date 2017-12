Na kúpu lieku postačí kliknutie

Kamenné lekárne sa do internetového predaja nehrnú. Až 60 percent z nich váha.

BRATISLAVA. Od prvého marca padne na internete jedna z posledných zákazníckych bariér. Lieky a niektoré zdravotnícke pomôcky sa budú dať kúpiť aj z domácnosti, stačí si vybrať a vyplniť objednávku. Neplatí to však pre lieky predpísané na recept - tie sa budú dať kúpiť len osobne v tradičnej lekárni.

On-line nákup môže byť pohodlnejší predovšetkým pre domácnosti s internetovým pripojením, ktoré žijú v obciach bez lekární. Ak však niekoho bolí hlava, musí sa predzásobiť - doručenie zásielky potrvá niekoľko dní.

Či bude takýto nákup výhodnejší aj cenovo, ešte úplne zrejmé nie je. Porovnanie cien, ktoré chystajú internetové predajne, s tým, aké sú v kamenných lekárňach, vyšlo zatiaľ mierne v prospech tradičných.

Peter Stanko s odvolaním sa na prieskum, ktorý Slovenská lekárnická komora spravila vlani, odhaduje, že 60 percent lekární zatiaľ zostane len pri tradičnom predaji. Náklady na zriadenie zásielkového výdaja pritom nie sú vysoké.

„Áno, máme záujem sa zapojiť do zásielkového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok,“ povedala Monika Vaľková zo siete lekární Dr. Max. Sieť Citypharma zatiaľ o takomto predaji liekov neuvažuje.

Do internetového predaja liekov sa môžu zapojiť všetky verejné lekárne, ktoré na to dostanú povolenie. Vydávať ho budú samosprávne kraje od začiatku budúceho mesiaca. Vtedy začne platiť vykonávací predpis ministerstva zdravotníctva, ktorý presne stanoví podmienky výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok cez internet.

Ministerstvo hovorí, že je už pripravený, zatiaľ je však zverejnený len jeho návrh. Kristína Kányaiová z komárňanskej lekárne Comorrapharm odhaduje, že vybavenie povolenia potrvá dva-tri týždne. Reálne prvé internetové lekárne začnú lieky predávať od polovice marca.

Lekáreň, ktorá získa povolenie na zásielkový výdaj liekov cez internet, ho musí umiestniť v kamennej predajni na viditeľnom mieste. Uviesť ho musí aj na webovej stránke, pre zákazníkov to bude orientačný bod, podľa ktorého zistia, či ide o dôveryhodnú webovú adresu.

Hovorca Slovenskej lekárnickej komory Peter Stanko považuje dodržanie podmienky, aby za každou zásielkovou službou bola kamenná lekáreň, za veľmi dôležité. „Ak by to tak nebolo, začnú sa nám tu množiť falošné lieky,“ hovorí Stanko.

Na stránke lekárne budú informácie nielen o cene lieku, ale aj o nákladoch a čase, dokedy k vám zásielku doručia. Internetový zákazník má byť informovaný aj o možnosti zrušenia objednávky a o reklamácii lieku.

Na objednanie liekov napríklad proti bolesti hlavy či proti kašľu, ktoré nepotrebujú lekársky predpis, bude musieť záujemca vypísať najprv elektronický formulár. Okrem identifikačných údajov lekárne a lieku záujemca o liek uvedie meno, e-mailovú adresu aj telefonický kontakt.

Zásielku bude mať právo baliť len osoba oprávnená na výdaj liekov alebo zdravotníckych pomôcok. Každý balíček bude mať priradené identifikačné číslo a zákazník bude môcť sledovať pohyb lieku až po doručenie - tento spôsob využívajú už teraz mnohé zásielkové služby. Balenie musí byť odolné, aby sa zabránilo rozdrveniu, rozliatiu alebo poškodeniu.

Výraznejší posun v objednávaní cez internet očakáva až po roku 2013, keď by sa mal začať používať elektronický lekársky predpis.

Internetové predajne sa stiahli a teraz sa zákazníkom ospravedlňujú, že musia mať ešte niekoľko týždňov strpenie, pretože chýba vyhláška ministerstva. Stačí kliknúť myšou na liek, ktorý by ste chceli objednať, a objaví sa text s ospravedlnením.

Lekárnici sa zmenia na radcov

Rady lekárnika nenahradí ani internet, myslia si „alchymisti“ v plášťoch. Najlepšia je podľa nich osobná konzultácia.

BRATISLAVA. Predavača v bielom plášti zakrátko vystrieda osobný konzultant cez telefón či mail. Tak vidia svoju budúcnosť nielen lekárnici na Slovensku. Kľúčová sa stáva kvalitná informácia so všetkými súvislosťami a to, ako sa k zákazníkovi dostáva, až také dôležité nie je - asi tak sa dá zhrnúť postoj lekárnických modernistov, ktorí internetový predaj považujú za logický vývoj predaja.

„Lekárnictvo nezanikne,“ hovorí Peter Stanko, hovorca Slovenskej lekárnickej komory. Práca lekárnika sa viac ako na predaj liekov sústredí na informovanie o ich účinkoch a na odborné konzultácie s pacientom. Miesto lekárnika je nezastupiteľné, tvrdí Stanko presvedčivo. To, že sa lieky budú dať objednať cez internet, považuje len za technickú záležitosť, ktorá dáva ľuďom z jeho profesie nové možnosti. O tom, že poradenská činnosť je nenahraditeľná, je presvedčený aj lekárnik Gabriel Vass z Nových Zámkov. „Tú nenahradí nič.“

Na objednávanie liekov cez internet sa pozerá skepticky, záujemcom o liek budú chýbať rady odborníka, obáva sa. Internetové objednávanie liekov síce predpokladá aj konzultáciu cez telefón alebo mail, ale bezprostrednú a komplexnú radu, ktorú dostane návštevník kamennej predajne, ten internetový podľa Vassa nebude mať.

Ján Krempaský, Martina Kováčová



„Ľudia sa často prídu do lekárne len poradiť, a to im bude chýbať.“ Do internetového podnikania sa neženie, spoliehať sa chce ďalej na svojich zákazníkov.