Kratos, boh vojny, sa chce pomstiť

18. feb 2010 o 19:10 Ján Kordoš

video //www.sme.sk/vp/14080/

God of War III s Kratosom v hlavnej úlohe podľa všetkého nakope do zadku všetkých konkurentov. Navnadiť rozhodne vie, stačí si pozrieť video. Len aby sa nezabudlo, ide o extra krvavý kúsok s nálepkou 18+ určený výhradne pre dospelé publikum. Ešte dodáme, že God of War III sa objaví 19. marca tohto roku exkluzívne pre Playstation 3.

Zdroj:Fileshack