Japonci prekvapili superpočítačom

24. apr 2002 o 22:22

FOTO - REUTERS/NEC

Spojené štáty stratili prvenstvo v oblasti najrýchlejších počítačov. Do čela sa posunuli Japonci, ktorí zostavili superpočítač dvadsaťkrát výkonnejší, než súčet výkonu dvadsiatich najdokonalejších amerických počítačov. Oznámili to americké denníky s odvolaním sa na Jacka Dongarra z University of Tennessee, ktorý zostavuje rebríček výkonnosti počítačov.

Najrýchlejším počítačom v Spojených štátoch a na svete bol ASCI White Pacific inštalovaný v Lawrence Livermore National Laboratory v Kalifornii. Jeho základom je čip spoločnosti IBM schopný vykonať sedem triliónov operácií za sekundu. Na zostrojení rýchlejšieho amerického stroja pracujú laboratóriá v Livermore, Pittsburghu a Los Alamos, podľa posledných správ sú však prototypy ešte ďaleko od praktického nasadenia.

Nový japonský superpočítač nazvaný NEC Earth Simulator je inštalovaný v Stredisku pre výskum a vývoj simulácie pozemskej klímy v Jokohame, západne od Tokia. Japonský úspech podľa amerických médií dokazuje, že viera amerických technikov v jednoduché technologické víťazstvá je minulosťou. Americké spoločnosti držali prvenstvo vo výkonnosti počítačov celé posledné desaťročie. Denník Los Angeles Times uviedol, že technický úspech tiež dokazuje, aké odlišné je zameranie superpočítačov v Spojených štátoch a v Japonsku. Japonci vyvinuli počítač na analýzu a simuláciu pozemskej klímy, využije sa pri sledovaní globálneho otepľovania, predpovediach počasia a analýze výskytu zemetrasení.

V Spojených štátoch sa najväčšie superpočítače využívajú na simulovanie zbrojných programov.

Pre amerických vedcov je vraj nový superpočítač varovaním podobným tomu, ktoré vydala v roku 1957 sovietska družica Sputnik. „V istom zmysle máme do činenia s Computenikom,“ vyhlásil Dongarra, ktorý už mnoho rokov aktualizuje autoritatívny zoznam 500 najrýchlejších počítačov.

Nový japonský počítač má 5104 procesorov a môže dosiahnuť rýchlosť 35 600 miliárd operácií za sekundu (gigaflopov). Doterajší „rýchlostný rekord“ držal americký počítače ASCI White-Pacific v kalifornskom Lawrecen Livermore National Laboratory, ktorý mal vďaka 7424 procesorom výkon 7226 gigaflopov.

Nový japonský počítač spustili minulý mesiac a dosahuje 87 percent teoreticky predpovedanej rýchlosti. Japonská vláda venovala na jeho vývoj v uplynulých piatich rokoch asi 400 miliónov dolárov. (čtk, reuters)