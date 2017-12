Svedok Microsoftu kritizoval návrhy, ktoré nevidel

Americký softvérový gigant Microsoft začal minulý týždeň svoju obhajobu pred washingtonským súdom svedectvom, v ktorom šéf čipovej firmy Advanced Micro Devices (AMD) Jeff Sanders podrobil ostrej kritike návrhy antimonopolných sankcií žalujúcich štátov.

24. apr 2002 o 22:31

Pri vypočúvaní však priznal, že návrhy štátov vôbec nečítal a že mu o nich iba predseda správnej rady Microsoftu Bill Gates povedal, že sú „šialené“.

Sanders v písomnom svedectve uviedol, že sankcie, ktoré by roztrieštili operačný systém Windows, by vrátili počítačový priemysel o 20 rokov späť a vo svojich dôsledkoch by konkurenciu na trhu naopak obmedzili. Po otázke právneho zástupcu štátov H. Gutmana však priznal, že za svoje svedectvo požiadal Gatesa o podporu pre novú čipovú technológiu svojej firmy konkurujúcej americkej čipovej jednotke Intel. „Áno, požiadal som pána Gatesa, aby uplatnil pri Inteli iný štandard ako u nás,“ povedal Sanders podľa agentúry Reuters.

Sandersovo svedectvo bolo prvým vystúpením svedka Microsoftu po štyroch týždňoch, keď pred sudkyňu Coleen Kollar-Kotellyovú predstupovali svedkovia deviatich amerických štátov, ktoré sa nezmierili s návrhom mimosúdneho vyrovnania medzi firmou a vládou a žiadajú prísnejšie sankcie. Ako siedmy v poradí vystúpil v pondelok aj zakladateľ firmy Bill Gates, ktorý povedal, že navrhované opatrenia proti Microsoftu by ohrozili Windows ako stabilnú platformu a vyhovieť niektorým požiadavkám žalobcov by bolo „nemožné“.

Kľúčovou požiadavkou štátov je to, aby Microsoft produkoval verziu operačného systému zbavenú doplnkových programov, ktoré tak budú môcť ponúkať počítačoví výrobcovia aj od iných firiem. V záujme technickej realizovateľnosti tohto kroku žiadajú štáty tiež zverejnenie zdrojových kódov a podrobností vnútorného fungovania Windows.

Sanders uvádzal, že viac verzií Windows obmedzí konkurenciu, pretože zameranie vývojárov softvéru a prídavných zariadení sa rozptýli. To bude údajne znamenať „ohromné náklady pre spotrebiteľov a celú národnú ekonomiku“. „Do tohto dňa ste si ešte nikdy neoverili, či je to, čo vám Gates o návrhu nápravných krokov povedal, pravda,“ obvinil ho Gutman, na čo Sanders pripustil, že návrh nečítal.

Svedkovia povolaní štátom za posledný mesiac sudkyni povedali, že Microsoft by bez tvrdých sankcií zneužíval svoj monopol Windows a opäť by potláčal konkurenciu na kľúčových trhoch. Podľa legislatívnych odborníkov štáty odviedli pri zhromažďovaní údajov dobrú prácu, menej úspešné však boli v presviedčaní, že nimi navrhované kroky sú dobrým riešením.

Americké súdy vlani potvrdili verdikt, podľa ktorého firma nezákonne zneužívala svoj monopol na trhu operačných systémov osobných počítačov k obsadzovaniu ďalších trhov. Svedkovia štátov ukazovali, ako monopol na operačné systémy umožňuje Microsoftu ovládať veľkú časť počítačového priemyslu a niektoré pasáže zo Sandersovho tvrdenia tento dojem tiež podporovali. Šéf AMD napríklad povedal, že predajnosť čipov jeho firmy závisí od podpory Microsoftu. „Keby sme si neudržali podporu a certifikácie Microsoftu, bola by tým materiálne negatívne ovplyvnená naša schopnosť predávať procesory,“ povedal Sanders. (čtk, reuters)