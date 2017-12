PRVÁ POMOC(1): Ako si udržať poriadok v dokumentoch?

Svoj počítač si môžete predstaviť ako kancelársku skriňu plnú dokumentov. Ak máte dokumentov len niekoľko, ležia všetky na prvej poličke zoradené tak, ako ste ich tam ukladali. Keď sa začnú hromadiť, začnete ich postupne zaraďovať do fasciklov podľa ...

24. apr 2002 o 22:30 PETER VALACH

Svoj počítač si môžete predstaviť ako kancelársku skriňu plnú dokumentov. Ak máte dokumentov len niekoľko, ležia všetky na prvej poličke zoradené tak, ako ste ich tam ukladali. Keď sa začnú hromadiť, začnete ich postupne zaraďovať do fasciklov podľa tém, neskôr do rôznych políc a zásuviek. V počítači slúžia namiesto políc a obalov priečinky (adresáre). Na rozdiel od skutočnej skrine môžete mať na disku počítača ľubovoľné množstvo priečinkov a každý z nich môže obsahovať ďalšie a ďalšie priečinky (podadresáre).

Práve pre neobmedzenú „hĺbku“ vzájomne vnorených priečinkov sa zvyknú graficky znázorňovať vo forme stromu.

Priečinky a súbory na vlastnom pevnom disku si môžete pozrieť v programe Prieskumník (Windows Explorer), ktorého spustíte cez menu Štart/Programy. Na ľavej strane vidíte už strom súborov, na pravej strane súbory nachádzajúce sa v označenom priečink. Ak chcete zobraziť podadresáre nejakého disku alebo priečinku, kliknite na znamienko plus v rámčeku pri adresári. Zmení sa na mínus, ak naň kliknete opäť, podadresáre sa opäť skryjú.

K adresárom sa dostanete aj cez ikonu Tento počítač (My Computer) vľavo hore na vašej pracovnej ploche, kde je zobrazený nielen váš pevný disk, ale aj ostatné zariadenia, na ktoré môžete ukladať súbory. Typicky tam nájdete ikonu „3,5 Disketa (A:)“ a pevný disk s ľubovoľným menom, za ktorým bude „(C:)“ a CD-ROM mechaniku.

Ako vytvorím vlastný priečinok?

V prieskumníkovi sa v ľavom paneli v „strome“ nastavte na adresár, v ktorom chcete vytvoriť nový priečinok. V pravom paneli kliknite pravým tlačidlom na voľné miesto (mimo akéhokoľvek súboru, ale stále v okne prieskumníka) a z menu vyberte „Nový objekt“ (New) - „Priečinok“ (Folder). Do otvoreného okienka zadajte meno nového adresára.

Kam ukladať dokumenty?

Odporúčame vám ukladať všetky dokumenty v počítači do jedného priečinku, najlepšie do štandardného Dokumenty (My Documents). V ňom si potom vytvorte ďalšie podadresáre tak, aby boli jednotlivé súbory logicky roztriedené a ľahko dostupné. Pri hľadaní súboru potom nebudete musieť prezerať celý disk. Navyše, pri preinštalovávaní či výmene pevného disku stačí nahrať iba tento jeden priečinok a vaše dokumenty sú v bezpečí. V prípade počítača vo firme tak môžete predísť strate údajov - pri preinštalovávaní alebo výmene počítača väčšinou príslušný pracovník nevie, kde všade máte svoje súbory, ale priečinok Dokumenty sa zálohuje vždy.

Takisto sa vyhnete možnosti, že dokumenty uložíte do systémového priečinku, kde môže spôsobiť problémy.

O týždeň: Ako pohodlne prenášať a kopírovať súbory

Čo je súbor?

Súbor je všetko, čo obsahuje nejaké dáta a je označené jedným menom. Súborom je napríklad každý jednotlivý program, každý text, každý dokument vo Worde či tabuľka v Exceli. Súbor sa navonok vždy reprezentuje menom, zvyčajne v tvare „názov.prípona“. Prípona má väčšinou tri písmená a určuje, o aký typ súboru ide (napríklad .doc pre Word, .xls pre Excel, .jpg či .gif pre obrázky, .mp3 pre hudbu).

Súbor možno premenovať, vymazať a kopírovať. Pri kopírovaní sa vytvorí nový súbor, ktorý má presne taký istý obsah ako zdrojový - netreba sa teda báť, že by sa viacnásobným kopírovaním obsah nejako zhoršil, ako sa to stáva napríklad pri kazetách.