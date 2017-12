Red Dead Redemption - westernová kanonáda

Romantické čas hrdinov s koltmi prekliato nízko sme mali radi ako deti a pokojne si vychutnáme kvalitný western i dnes.

18. feb 2010 o 15:00 Ján Kordoš

V hernej podobe ich mnoho nevychádza a Red Dead Redemption nám navyše ponúkne čosi iné ako lineárne ťaženie: žijúci a otvorený svet v prostredí, ktorému sa nedá povedať nie. Skrátene možno Red Dead Redemption zaškatuľkovať ako Grand Theft Auto na Divokom západe. Niet sa čomu čudovať, veď na ňom pracuje Rockstar.

Prvé, čo vám na virtuálnej prérii udrie do očí, je voľnosť. Otvorená krajina nám ponúkne svet ako zo starých mayoviek alebo filmov zo staršej produkcie. O čosi podobné sa (pomerne úspešne) snažil titul Gun, avšak až Red Dead Redemption by mal všetky aspekty vyniesť do čo najhrateľnejšej podoby. Keďže predošlý diel Red Dead Revolver bol akčnou strieľačkou, museli v rámci zachovania herného žánru vychádzať vývojári z tejto jednoduchej myšlienky: ponechať akčné jadro a následne rozšíriť všetko, čo sa len dá. Aj preto trvá vývoj už dlhých šesť rokov. Svet okolo nás by však mal byť uveriteľným, takže sa môžeme tešiť na jazdu na koni, hádzanie lasom, prirodzene bude pôsobiť masívny ekosystém so zvieratami a všetko to okolo nás bude vymodelované do najmenších detailov.



Celá herná plocha je rozdelená na tri teritóriá: New Austin pokrýva americké pohraničie so všetkými typickými malými mestečkami, vysunutými základňami alebo vojenskými kempmi – dobre to poznáme z filmových westernov. Južnejšie orientované Nuevo Paraiso je ohraničené od americkej pôdy riekou a mexický charakter osád s ich typickou architektúrou. Vysokohorská oblasť Port Elizabeth bude predstavovať civilizovanú časť inak drsnej krajiny. Začiatky osídľovania sa prejavili v príjemnom prostredí a práve na tomto mieste nájdeme okrem slušne vyzerajúcich obydlí aj buržoázny ruch. Nič pre kovboja, ale na druhú stranu ak si budeme chcieť zarobiť poriadny balík peňazí, vieme, kam majú smerovať naše kroky. Týmto rozdelením je zaručená nielen vizuálna odlišnosť, ale i sociálna vo forme vzťahov k postavám.

Hlavným protagonistom, ktorého budeme ovládať, je John Marston. Mladícka nerozvážnosť a divokosť ho zaviedla na nekalé chodníčky. Dráha banditu mu vďaka riskovaniu síce vyniesla nejaké tie peniaze, avšak po jednej nepodarenej akcii ho vlastný gang nechal takmer mŕtveho na mieste činu. Práve to Marstonovi otvorilo oči a rozhodol sa viesť pokojný život. Po založení rodiny odložil kolty na klinec a venoval sa obrábaniu pôdy, aby zabudol na svoju minulosť. Tá ho však, ako to už býva, dobehne a zastihne nepripraveného. Vláda sa snaží získať okrajové teritória pod svoje krídla, avšak málokto zatiaľ ctí zákon tak ako sa patrí. Dôležitou figúrkou na šachovnici sa stane práve Marston, ktorého vláda mierne zneužije. Pozná jeho minulosť a pre pochovanie starých časov žiada na oplátku pomoc pri potlačení pôsobenia jeho bývalého gangu. V jednej osobe sa tak skĺbi dobro a zlo, idealizmus s cynizmom, čo je pre rozprávanie pútavej westernovej zápletky len a len dobre. Postava sa bude postupne vyvíjať a dostane sa i na rozhodovanie, kedy sa muž na strane zákona ocitne v zložitejšej situácii a musí čosi obetovať. Pudy chladnokrvného zabijaka neostanú pochované v minulosti.

Všetky tieto drobnosti a útržky by mohli vytvoriť skvelú a pôsobivú atmosféru. Rockstar San Diego pozná veľkosť potenciálu, ktorý drží pevne v rukách, a preto neponechal nič na náhode a zástupcovia tímu dlhú dobu zbierali informácie o Divokom západe, skúmali skutočné fotografie prostredia z vtedajšej doby, hľadali rôzne mýty, na rad prišla i filmová inšpirácia. To najdôležitejšie, na čo sa chcú tvorcovia zamerať, je hrateľnosť. Musíte mať dojem, že ste vo virtuálnom svete Divokého západu. Dočkáme sa tak klasických príkladov ako nerozhodných Mexičanov, jazdení na koňoch i kočoch, hádzania lasa po banditoch, ktorí chcú utiecť, príde aj na krotenie divokých koní, lovenie bizónov, vyhadzovanie mostov do vzduchu a chýbať nesmú vlakové scény, indiáni alebo putovanie nádhernou prériou. A veríme, že budeme môcť navštíviť i bar so všetkým, čo k tomu patrí. Jednoducho western presne taký, aký ho musíte milovať. Alebo nenávidieť.

Tým najväčším lákadlom však zrejme zostane otvorený svet. Na rozdiel od predošlých hier od Rockstaru, hlavne série Grand Theft Auto, sekundárne Bully a Midnight Club, nie je svet orientovaný do zastavaného prostredia plného budov a iných objektov. Pravý opak westernovo ladeného Red Dead Redemption, ktorý sa spolieha hlavne na rozsiahle exteriéry s nádhernou prírodnou scenériou. Vytvoriť skutočne žijúci svet nie je vôbec jednoduché, presvedčili sa o tom napríklad aj tvorcovia série Stalker, ukrajinskí vývojári z GSC Gameworld. Rockstar San Diego dlhú dobu pracoval práve na tomto dôležitom aspekte hry – napríklad vytvorený ekosystém funguje dokonale a ponúka hráčovi až 40 rôznych druhov zvierat, ktoré samozrejme bude možné loviť a vo vybraných prípadoch im napríklad stiahnuť kožu alebo obdobným spôsobom získať suroviny určené na predaj. Mnoho situácií sa bude odohrávať akoby na pozadí a zaručí tak dynamickú premenu prostredia. Do tohto rozmanitého sveta sú zakomponované postavy, takže môžete mimo dejovej línie zachrániť napríklad mladú slečnu pred banditami alebo napríklad rozzúreným medveďom. To všetko budú drobnosti, ktoré sa môžu, ale nemusia stať, nebude záležať na dennej dobe či prítomnosti hráča. Odmena za pomoc, záchranu, ochranu vás však neminie a porastie nielen výška bankového konta, ale aj rešpekt a úcta ostatných obyvateľov.

Bádať, skúmať a nejsť výhradne po základnej, príbehovej línii nás bude nútiť aj systém cti a slávy, ktorý výrazne ovplyvňujú vaše činy z morálneho hľadiska. Česť sa dynamicky mení na základe vášho konania podľa zákona či rešpektu k jednotlivým osobám. Sláva je zas faktorom meniacim sa podľa vašich získaných skúseností vo svete. Akonáhle budete cestovať, spoznávať nové kúty krajiny, stanete sa v tomto uzatvorenom svete známejšími a dostanete nové ponuky a úlohy. Je len na vás ako sa k tomu postavíte. Môžete teda pokojne banditov a iné nekalé živly zabíjať, no vaša sláva stúpne omnoho viac, ak ich privediete k šerifovi a následne budú zatknutí. Pomoc je teda v kladnej rovine odlišná aj podľa toho, ako sa k druhej strane zachováte.

Na druhú stranu nebude musieť byť vaše konanie hodnotené ako kladné, môže dôjsť aj na zabíjanie civilistov. Čestnosť vám rozhodne neporastie a titul princa na bielom koni nezískate, ak zabijete napríklad zástupcu šerifa, ktorý sa vám snažil zabrániť v nelegálnej činnosti. V opačnom prípade – pri zneškodnení zločinca česť stúpa. Príkladov sa dá nájsť hneď niekoľko: zachránite ľahkú devu v bare, na ktorú si dovoľuje alkoholom omámený kovboj, dostanete kladné body – opakom je napríklad pokus o kradnutie tovaru v obchode, pri ktorom príde o život predajca. Podľa budovanej reputácie reaguje vaše okolie (civilisti a napríklad i obchodníci), takže tu nejde len o výber nových úloh z menu a ich bezmyšlienkovité plnenie.

Grafické spracovanie na vysokej technickej úrovni býva v hrách od Rockstaru pravidlom. Inak tomu nebude ani v tomto prípade a veríme, že aj napriek absencii skúseností priamo s hrou nám napríklad do uší bude znieť nádherný soundtrack. Za najdôležitejší v technickom spracovaní považujú vývojári fyzikálny model. Vznikol spojením úspešnej dvojice Rage (interne vyvinutý engine) a Euphoria (špeciálny systém animácií videný napríklad vo Force Unleashed) a výsledok bude jednoduchý. Všetko by malo vyzerať prirodzene. Kolízie s objektmi nebudú strnulé, animácie akoby nasekané a nenadväzujúce na seba. Animáciu celého tela postavy si budeme užívať napríklad pri jazde na koni a pádoch, častejšie však pri prestrelkách a súbojoch. Dôležitým sa stáva miesto útoku. Ak napríklad strelíte koltom nepriateľa do ramena, rozhodí ho to a nereaguje podľa predpísanej animácie, teda vždy rovnako, ale na základe špeciálneho modelu sa vypočíta sila a miesto zásahu a vplyv týchto faktorov na postavu. Už teraz sa tešíme ako budeme „oldshatterhandovským“ štýlom odstreľovať kolty z rúk protivníkov. Bohatý zbrojný arzenál sa tak stane nesmierne dôležitým a v niektorých prípadoch si streľbu budeme užívať.

Na Red Dead Redemption čakáme ako na spasenie. Chvalabohu je takmer nekonečný vývoj vo svojej záverečnej fáze a podľa posledných prehlásení je 30. apríl definitívnym termínom vydania. Konečne sa na nás možno šťastie usmeje a dočkáme sa poriadneho westernu. V tomto prípade dokonca spracovanom s neskutočnou láskou. Nech je to už tu, po tisíci raz Vinnetoua už pozerať predsa nebudeme.