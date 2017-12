Lieky budeme môcť od marca kupovať aj cez internet

Lekárne, ktoré budú zásielkový predaj realizovať, budú povinné priamo na prevádzke, ako aj na internetovej stránke umiestniť odkaz na povolenie oprávňujúce vykonávať zásielkový výdaj.

18. feb 2010 o 9:50 TASR

BRATISLAVA. Lieky bez predpisu a niektoré zdravotnícke pomôcky si budú môcť od marca ľudia kúpiť aj cez internet. Túto zmenu priniesla novela zákona o liekoch platná od decembra 2009, chýbala však vykonávacia vyhláška, ktorá by takýto predaj upravila. Ministerstvo zdravotníctva SR už právnu normu vypracovalo, pričom vyhláška by mala do platnosti vstúpiť v marci.

Ich držitelia budú zároveň povinní zabezpečiť priradenie identifikácie každej zásielke tak, aby ju bolo možné sledovať od objednávky až po doručenie. O zaslaných liekoch a pomôckach tiež budú musieť viesť evidenciu v podobe dátumu prijatia objednávky, jej odoslania, doručenia, ako aj spôsob a dátumu vybavenia prípadnej reklamácie.

Zásielka sa musí podľa vyhlášky zabaliť a prepravovať tak, aby sa zabránilo rozbitiu, rozliatiu, poškodeniu alebo strate jej obsahu. Počas prepravy sa bude dodržiavať teplota podľa údajov od výrobcu. Obsah zásielky má byť tiež chránený pred pôsobením priameho slnečného svetla, vlhkosti, mikroorganizmov a parazitov. Jej pohyb sa má zároveň dať sledovať aj cez internet.

Vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok sa umožní napríklad v prípade poškodenia vonkajšieho alebo vnútorného obalu. Reklamovať sa tiež budú môcť lieky bez chýbajúcej písomnej informácie pre používateľov. Rovnaká možnosť platí aj na lieky, pri ktorých nebudú informácie o ich použití v slovenčine. Liek alebo zdravotnícku pomôcku bude možné vrátiť za účelom reklamácie priamo v danej lekárni alebo poštou.