IT firmou roka je Eset

Za slovenskú IT firmu roka bola na včerajšom galavečere v bratislavskej Redute vyhlásená spoločnosť Eset, výrobca antivírusového softvéru NOD32. IT osobnosťou roka sa stal Milan Hán, generálny riaditeľ spoločnosti SAP Slovensko a regionálny viceprezident

24. apr 2002 o 22:32

nemeckej firmy SAP. Výročné ceny udelilo po druhýkrát neformálne združenie slovenských IT žurnalistov. Ocenená spoločnosť Eset úspešne predáva slovenský antivírusový systém NOD32 v ôsmich jazykových mutáciách do šesťdesiatich krajín sveta a získala zaň niekoľko prestížnych svetových ocenení. Riaditeľ SAP Milan Hán sa v minulosti zúčastňoval na zavádzaní IT riešení v najväčších slovenských podnikoch, angažuje sa aj v práci s mládežou.

Tohtoročný Cofax, ktorý sa začal v bratislavskej Inchebe v utorok a potrvá dozajtra, je zameraný menej na zábavu a viac na nové technológie. Minuloročný herný sektor Game Show bol nahradený Technologickým pavilónom, v ktorom sa spoločne prezentujú najpokročilejšie produkty veľkých značiek ako Hewlett-Packard, Compaq, Microsoft, SAP či Toshiba. Po viacerých rokoch sa na Cofax opäť vrátila firma IBM, ktorá predvádza aj momentálne najrýchlejší server na Slovensku Regatta.

Z prezentovaných technológií vzbudzovali v prvý deň výstavy veľkú pozornosť napríklad nové počítače Apple iMac a viacúčelové zariadenia a tlačiarne Hewlett-Packard.

Prezentáciu, ktorá zrejme najviac zaujme mladších návštevníkov, majú Slovenské telekomunikácie, ktorých stánok je rozsiahlou internetovou kaviarňou s možnosťou súťažiť v „internetových zručnostiach“.

Cofax môžete navštíviť ešte dnes do 18.00 h a zajtra do 16.00 h.

RICHARD HAVROŠ