Týždeň vo vede

(18. 4.–24. 4. 2002)

24. apr 2002 o 22:20

FOTO - AP

(18. 4.–24. 4. 2002)

* Americkým výskumníkom z firiem Lucent Technologies a Agere Systems, vedeným P. M. Voylesom, sa podarilo priamo zobraziť atómy antimónu, pridané ako „doping“ do kryštalickej mriežky kremíka, aby sa tým zlepšili elektronické vlastnosti polovodičov.

* Japonskí a austrálski vedci na čele s R. Enomotom odhalili pôvod vysoko energetických protónov v kozmických lúčoch. Urýchľované sú, tak ako elektróny, vo zvyškoch po výbuchoch hviezd-supernov. Doložili to pozorovaním zvyšku supernovy RX J1713.7-3946.

* Čínski a americkí paleontológovia na čele s Qiangom Jiom objavili v severovýchodnej Číne fosílie najstaršieho známeho placentálneho cicavca (ako sme my). Tento asi desaťcentimetrový tvor spred 125 miliónov rokov zrejme žil zväčša na stromoch. Nazvali ho Eomaia scansoria.

* Americkí a japonskí vedci na čele s doktorandom Jaimom Blairom z Pennsylvania State University zistili rozborom kompletne sekvencovaných genómov, že geneticky sme my, ľudia, bližší ovocným muškám Drosophila melanogaster ako červom Caenorhabditis elegans.

* Biológovia Peter a Rosemary Grantovci z Princeton University zistili počas 30-ročného výskumu dvoch druhov galapágskych piniek (inšpirovali Charlesa Darwina k teórii evolúcie) zmeny veľkosti tela a znakov zobáka týchto vtákov, ktoré sa nedali na začiatku predvídať.

* Americkí medicínski bádatelia z University of Texas v Houstone na čele s Martinom Youngom zistili, že diabetes poškodzuje srdce narušením biorytmov tohto orgánu.

* Séria výskumov v USA a Japonsku potvrdila prospešnosť vitamínu D z prírodných produktov zeleného čaju, japonských sliviek umeboši a prakticky všetkých drobných bobuľovín, ako sú ríbezle a čučoriedky, pri prevencii srdcových ochorení a rakoviny.

* Podľa kardiológa Maurizia Ferratiniho z Fondazione Don Carlo Gnocchi v Miláne čelia prvorodení takmer dvojnásobnému riziku koronárneho ochorenia srdca.

* Fyziológovia z Čínskej akadémie vied v Šanghaji na čele so Čao-Nian Čouom zistili, že Tibeťania z náhorných plošín si zachovávajú odolnosť proti hypoxii (nedostatočný prísun kyslíka do buniek) aj po presťahovaní do nížin.

* Bádatelia z New York University Medical Center a New York Presbyterian Medical Center na čele s Joshuom Muscatom vylúčili súvislosť rizika výskytu sluchových nádorov s tým, ako často a dlho ľudia používajú mobilné telefóny. (5D)